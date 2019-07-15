"За несколько месяцев можно демонтировать все сделаное" - Жадан о культурной политике

Сергей Жадан: надо давить на власть. Чтобы не сокращали финансирование культурных институтов, не меняли руководство Госкино. Следует поддерживать Институт книги, Украинский культурный фонд, Украинский институт. Фото: Тарас Подолян

Предыдущие 5 лет прогресс в деле украинской культуры делался согласовано с государством.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит писатель Сергей Жадан.

"Люди искусства поняли: если хочешь что-то изменить - включайся. Работай, жми на власть, заявляй позиции.

Защищаем культурное пространство - стала заметна украинизация. Если не будет отката, это даст результат. Заработали культурные учреждения и институты. Появилось подобие культурной политики. Это попытка дать дорогу украинскому. Не надо продвигать писателей или музыкантов. Государство должно обеспечить механизмы существования, законодательную базу. Культура справится в стране с потенциальными 40 миллионами потребителей", - объясняет он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жадан: 73 процента украинцев проголосовали за договоренность с врагом "где-то посередине"

Но по мнению Сергей Жадана, изменения не столь укоренены, чтобы нельзя было отыграть все назад.

"За несколько месяцев можно демонтировать все сделаное обществом за 5 лет. Поэтому надо давить на власть. Чтобы не сокращали финансирование культурных институтов, не меняли руководство Госкино. Следует поддерживать Институт книги, Украинский культурный фонд, Украинский институт", - добавляет писатель.

Полное интервью с Сергеем Жаданом читайте в журнала "Країна" от 18 июня.