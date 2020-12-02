За нарушение ПДД начали штрафовать иностранцев

С начала реализации проекту 66 иностранцев уже получили копии постановлений о штрафе. Фото: Reuters

Почти 70 иностранцев-нарушителей ПДД получили на границе с Украиной копии постановлений о административный штраф.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Теперь иностранные граждане, заехали на своих авто в Украине, и граждане Украины, которые ездят на машинах с номерами иностранной регистрации, будут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других правил дорожного движения.

При въезде в Украину таких авто пограничники вносят в базу данных номер машины, фамилию и имя водителя и его паспортные данные. Если на этой машине превышается скорость, между Государственной пограничной службой и Национальной полицией происходит автоматический обмен информацией.

Правоохранители составляют постановление о нарушении правил Дорожного движения. Далее, после вынесения постановление снова попадает в эту базу данных, которая автоматически срабатывает на нарушителя при пересечении им границы", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, с начала реализации проекту 66 иностранцев при выезде из Украины уже получили от пограничников копии постановлений о штрафе. 8 нарушителей уже его оплатили.

В общем иностранцы имеют 30 дней для уплаты штрафа, в противном случае они получают запрет въезда в нашу страну.

Среди нарушителей, которым сейчас доведены постановления, всего являются граждане Молдовы, Беларуси, РФ и Польши.

Всего по состоянию на 2 декабря в базе данных ГНСУ имеющаяся информация о 420 таких нарушителей.

Количество постановлений о превышении скорости автомобилистами уменьшилась почти на 30% за время работы системы автофиксации нарушений ПДД.