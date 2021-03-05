За нарушение карантина будут давать 20 лет тюрьмы

Нововведения поддержал парламент. Фото: pixabay.com

В Камбодже приняли новый закон. Ужесточили наказание за несоблюдение карантина.

Нарушителей будут сажать за умышленное заражение коронавирусом. 20 лет тюрьмы будут давать тем, кто распространяет вирус в группах, сообщает The Guardian.

Парламент единогласно поддержал этот законопроект.

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По словам министра здравоохранения Камбоджи Мама Бунхенга, нововведение станет "прочной правовой основой правительства по защите жизни и здоровья населения".

В Украине началась 3-я волна эпидемии Covid-19. Эксперты утверждают, что в стране приближается еще один локдаун.