За голову Кадырова дадут вознаграждение

Главком Рамзан Кадыров

За голову Рамзана Кадырова обещают вознаграждение.

Это дом с 40 сотками под Киевом как минимум.

"Если Кадыров действительно под Киевом, то каждый боец ВСУ и Теробороны должен поставить себе целью уничтожение этого позора чеченского народа и приспешника Huila. Обещаю дом с 40 сотками под Киевом. А от руководства страны, думаю, не заржавеет", - пишет в Фейсбуке общественный деятель Евгений Рыбчинский.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что возможно находится уже в Киеве. Он призвал сдаться украинцев, в противном случае пообещал "конец".