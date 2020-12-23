"За этим вирусом придет следующий" - астролог дала прогноз на 2021 год

Не нужно сидеть в ожидании, когда все закончится. Наживем депрессию. Фото: pixabay.com

Коронавирус с нами надолго. Расслабляться не надо. 2-я половина января и февраль пройдут более-менее спокойно, но в апреле ждем очередную волну. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"За этим вирусом придет следующий, - говорит астролог. - Изобретут вакцину от одной разновидности коронавируса, появится другой. Не нужно сидеть в ожидании, когда все закончится. Наживем депрессию, но ничего не изменим. Надо пересмотреть свое отношение к этому. Стать более ответственными к личной гигиене, следить за самочувствием, носить маски и не подвергать опасности других".

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До конца января не будет полностью восстановлено авиасоединение с другими государствами.

"Долгое время вирус будет менять наши планы и учить приспосабливаться к новым условиям, - говорит астролог. - Придумаем новую защитную одежду, в которой спокойно будем гулять, несмотря на вирус. Ожидается обновление в моде. Новые тренды сначала шокируют, но быстро понравятся и надолго останутся с нами".

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