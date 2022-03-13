За день удалось эвакуировать 5,5 тыс. человек

Верещук рассказала о действующих коридорах. Фото: Украинская правда

За 13 марта удалось спасти из зоны активных боевых действий 5550 человек.

Власти планировали осуществить 14 гуманитарных коридоров. Однако сработали лишь 9, на брифинге заявила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Gazeta.ua.

Из Киевской области спасли почти 4 тыс. человек, с Луганской 1600 человек.

Оккупанты не дали работать коридору в Мариуполе, туда не смог доехать гуманитарный груз - застрял под Бердянском.

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В Мариуполе нет электроэнергии, воды и тепла. У жителей заканчивается еда. Ситуация усложняется из-за постоянных обстрелов российских оккупантов.