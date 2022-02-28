YouTube заблокировал российских пропагандистов в Украине

Пропагандисты не будут влиять на людей в Украине. Фото: Минцифры

YouTube заблокировал российские пропагандистские каналы в Украине.

Об этом сообщает Минцифры.

С сегодняшнего дня у нас недоступны "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1", ТАСС, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" и ряд каналов.

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"Теперь оккупант не сможет распространять и навязывать свои фейки в нашей стране. Спасибо. YouTube, за это решение. Это большой шаг к нашей общей победе. Теперь и российские каналы постепенно идут по маршруту российского военного корабля", - говорится в сообщении.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.