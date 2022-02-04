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пятница, 04 февраля 2022 08:54

YouTube заблокировал два телеканала, принадлежащих окружению Медведчука

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YouTube заблокировал два телеканала, принадлежащих окружению Медведчука
YouTube заблокировал каналы "Первый независимый" и UkrLive. Фото: pixabay.com

YouTube заблокировал каналы "Первый независимый" и UkrLive, связанные с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука - Нестором Шуфричем и Тарасом Козаком.

По состоянию на утро 4 февраля каналы на YouTube недоступны. Их заблокировали за "нарушение правил сообщества YouTube", отмечает платформа. В совместном заявлении каналов "Первый независимый" и UkrLive назвали блокировку "актом цензуры со стороны американской компании" и сообщили о смене аккаунтов на YouTube.

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"Мы продолжим свою работу. Мы не остановимся. Чувствуем за собой поддержку миллионов граждан, которые хотят жить в стране, где люди имеют право выбирать, какой канал смотреть", — говорится в заявлении.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел в отношении этих телеканалов санкции. На подсанкционных телеканалах UkrLive та "Первый независимый" регулярно транслируют антигосударственные высказывания и пропаганду в интересах государства-агрессора России.

28 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничений в действие.

Санкции предусматривают, в частности, запрет использования радиочастот, блокирование активов и ведение любой деятельности в Украине. Их ввели на пять лет.

В ноябре 2021 года Шуфрич стал владельцем телеканала UkrLive (ООО "Телепростір"), а до того ㅡ соучредителем ООО "Медиа Новости" (который производит продукт для UkrLive и является владельцем "Первого независимого"). Канал UkrLive сразу начал транслировать "Первый независимый".

У телеканала "Первый независимый" 24 февраля 2021 года сменился собственник — им стало общество с ограниченной ответственностью "Медиахолдинг Новости". Компания 18 февраля зарегистрировала 100 работников "каналов Медведчука".

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Дата
04
февраля

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