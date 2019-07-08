Wizz Air будет временно летать из Борисполя

Wizz Air передислоцируется в Борисполь. Фото: ТСН

Wizz Air из-за закрытия на ремонт взлетно-посадочной полосы с 2 по 12 сентября международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского перенесет свои рейсы в аэропорт "Борисполь".

В связи с этим возможно незначительное изменение расписания вылетов и прилетов, сообщает пресс-служба компании.

"Пассажиры, чьи рейсы будут нарушены, будут проинформированы о возможных опциях, и им автоматически предложат альтернативные перелеты", - заявили в Wizz Air.

В случае, если пассажир забронировал перелет с вылетом из аэропорта "Киев", но не захочет лететь из "Борисполя", он сможет вернуть без штрафа полную стоимость авиабилета или получить кредит в размере 120% от стоимости перелета на свой аккаунт, который можно будет использовать для осуществления других бронирований.

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Международный аэропорт "Киев" им. И. Сикорского будет закрыт на ремонт взлетно-посадочной полосы с 2 по 12 сентября. Аэропорт уже начал оповещать авиаперевозчиков о том, что на период ремонта они могут временно передислоцироваться в международный аэропорт "Борисполь".