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четверг, 09 декабря 2021 10:54

"Взрывной волной бросило о стену" – ветерану АТО Андрею Полищуку на операцию и реабилитацию нужна помощь

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Автор: Фото предоставлено Натальей Полищук
  38-летний Андрей Полищук из села Старая Збуривка Голопристанского района Херсонской области требует операции по укреплению позвоночника. На набор винтов нужно $5 тыс. На хирургический – от 5 до 30тыс. грн.
38-летний Андрей Полищук из села Старая Збуривка Голопристанского района Херсонской области требует операции по укреплению позвоночника. На набор винтов нужно $5 тыс. На хирургический – от 5 до 30тыс. грн.

38-летнему Андрею Полищуку из села Старая Збуровка Голопристанского района Херсонской области необходима операция по укреплению позвоночника. Стоимость набора винтов составляет $5 тыс. Хирургический набор стоит от 5 до 30 тыс. грн.

"25 октября у сына внезапно отняло ноги и поднялась высокая температура. Перед этим очень болело и "стреляло" в области грудного отдела позвоночника. Мы думали, защемило какой-то нерв, - рассказала Gazeta.ua мать Наталья Полищук. - Обратились к семейному врачу. Он направил к районному неврологу, а тот уже к областному. МРТ показало в грудном отделе три поврежденных позвонка. В тот же день сына прооперировали".

Андрей Полищук - ветеран АТО. Защищал Украину в 2015 году. Его родной брат 36-летний Владимир служит на передовой в зоне ООС.

"Андрея комиссовали, потому что был контужен. Его и еще двух солдат взрывной волной бросило о стену. Сын увез ребят в госпиталь, а сам не захотел ложиться. Не придал тому значения. Теперь в трех позвонках нашли трещины. Врач говорит, что это последствия травмы. Позвоночник нужно срочно укреплять винтами. Немецкий набор стоит 5 тысяч долларов. Хирургический набор – от 15 до 30 тысяч гривен. Как только мы найдем деньги, сына поставят в очередь на операцию. Операцию нужно делать срочно. Но таких денег у нас нет. Надеемся только на небезразличных людей. Очень прошу помочь поставить Андрея на ноги", – говорит Наталья Полищук.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 4991 4478 9789 (Полищук Андрей Богданович).

Автор: Любовь Карнарук
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Дата
09
декабря

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