Взрыв во Львове: медики стабилизировали состояние пострадавших

Все пострадавшие - работники заведения, в котором произошел взрыв. Фото ГСЧС

Врачи стабилизировали состояние всех пострадавших в результате взрыва на рождественской ярмарке в центре Львова, заявил начальник управления здравоохранения Львовского горсовета Владимир Зуб.

На лечении в 8-мой городской клинической больницы находится четыре человека. Двое - парень и девушка 22-23 года - в ожоговом отделении, еще двое - мужчина 50 лет и женщина 23 года - в реанимации, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Пациентку из реанимации в течение дня переведут в отделение, состояние старшего мужчины в реанимации тяжелое, но стабильное.

"Все четверо получают интенсивную терапию, вчера их прооперировали", - сказал Зуб.

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Все пострадавшие - работники заведения, в котором произошел взрыв. А именно ресторана "Реберня".

"Убедил организаторов ярмарки взять на себя все расходы, связанные с лечением и реабилитацией, а также выплатить пострадавшим материальную помощь", - отметил Андрей Садовый, мэр Львова.

23 декабря в Галицком районе Львова работает районная комиссия, которая проводит обследование домиков на рождественской ярмарке относительно технического состояния и состояния противопожарной безопасности. До 17:00 должно быть принято решение о дальнейшей работе ярмарки.

22 декабря на рождественской ярмарке возле Оперного театра во Львове произошел взрыв и пожар.