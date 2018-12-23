Взрыв во Львове: медики стабилизировали состояние пострадавших

 
Ексклюзивы
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
1 Просмотров: 873
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 1881
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 864
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1053
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 693
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4104
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2196
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 4131
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 5238
Фото
Все фото
15
9
11
12
7
Чем живет самая старая фабрика елочных украшений в Украине
Чем живет самая старая фабрика елочных украшений в Украине
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Показали лучшие елочки Украины
Показали лучшие елочки Украины
Женская мечта: обольстительные фермеры снялись для нового календаря
Женская мечта: обольстительные фермеры снялись для нового календаря
Министры обороны Украины и Великобритании вышли в море на боевом катере
Министры обороны Украины и Великобритании вышли в море на боевом катере
Видео
Все видео
Цунами в Индонезии: число жертв растет
Цунами в Индонезии: число жертв растет
Филарет рассказал, как КГБ угрожал ему расстрелом
Филарет рассказал, как КГБ угрожал ему расстрелом
Студентки записали уникальный вариант рождественской песни
Студентки записали уникальный вариант рождественской песни
Цунами в Индонезии: погибли 168 человек
Цунами в Индонезии: погибли 168 человек
Как таинственные ама: женщина станцевала под водой
Как таинственные ама: женщина станцевала под водой
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
1 Просмотров: 873
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 864
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1521
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2448
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1629
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 1143
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
воскресенье, 23 декабря 2018 17:30

Взрыв во Львове: медики стабилизировали состояние пострадавших

  Комментировать
Взрыв во Львове: медики стабилизировали состояние пострадавших
Все пострадавшие - работники заведения, в котором произошел взрыв. Фото ГСЧС

Врачи стабилизировали состояние всех пострадавших в результате взрыва на рождественской ярмарке в центре Львова, заявил начальник управления здравоохранения Львовского горсовета Владимир Зуб.

На лечении в 8-мой городской клинической больницы находится четыре человека. Двое - парень и девушка 22-23 года - в ожоговом отделении, еще двое - мужчина 50 лет и женщина 23 года - в реанимации, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Пациентку из реанимации в течение дня переведут в отделение, состояние старшего мужчины в реанимации тяжелое, но стабильное.

"Все четверо получают интенсивную терапию, вчера их прооперировали", - сказал Зуб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Горели отделения российских банков

Все пострадавшие - работники заведения, в котором произошел взрыв. А именно ресторана "Реберня".

"Убедил организаторов ярмарки взять на себя все расходы, связанные с лечением и реабилитацией, а также выплатить пострадавшим материальную помощь", - отметил Андрей Садовый, мэр Львова.

23 декабря в Галицком районе Львова работает районная комиссия, которая проводит обследование домиков на рождественской ярмарке относительно технического состояния и состояния противопожарной безопасности. До 17:00 должно быть принято решение о дальнейшей работе ярмарки.

22 декабря на рождественской ярмарке возле Оперного театра во Львове произошел взрыв и пожар.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взрыв во Львове: медики стабилизировали состояние пострадавших». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Американские астронавты достигли орбиты Луны

Киевлянин построил самолет-гигант

Убийца истребителей: в небо взлетел бомбардировщик Игоря Сикорского

Самое читаемое
Пышногрудая девушка ринга без белья прикрыла интимные места сеткой
Пышногрудая девушка ринга без белья прикрыла интимные места сеткой
34
 Просмотров: 178914
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
Какими увидели гуцулов европейские фотографы в начале ХХ века - подборка фото
14
 1 Просмотров: 45366
ВСУ передали большую партию оружия и танков
ВСУ передали большую партию оружия и танков
32
 1 Просмотров: 35118
Показали лучшие елочки Украины
Показали лучшие елочки Украины
11
 Просмотров: 23106
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
Возможного соперника Усика отправили в тяжелый нокаут - видео
 Просмотров: 11106
Общество
Отменили первый регулярный авиарейс Николаев - Киев
Отменили первый регулярный авиарейс Николаев - Киев Просмотров: 1152
На Украину надвигаются метели и штормовой ветер
На Украину надвигаются метели и штормовой ветер Просмотров: 3772
"Русофобских истерия" - Москва отреагировала на резолюцию ООН по Крыму
"Русофобских истерия" - Москва отреагировала на резолюцию ООН по Крыму Просмотров: 504
Обнародовали сумму, которую за год потратили самые богатые в мире люди
Обнародовали сумму, которую за год потратили самые богатые в мире люди Просмотров: 486
Порошенко подписал закон о признании ветеранов ОУН и УПА участниками боевых действий
Порошенко подписал закон о признании ветеранов ОУН и УПА участниками боевых действий Просмотров: 153
Больше всего комментируют
52
В парламенте зарегистрировали законопроект об объявлении войны России
10
Охранники провоцировали конфликт: новые подробности убийства покупателя в супермаркете
6
Разведка США: РФ испытала гиперзвуковую ракету, от которой мы не можем защититься
3
Чиновники-взяточники пачками выбрасывали миллионы из окна
2
Медведчук формирует пророссийскую сеть, которую может использовать в любой момент - волонтер
Голосов: 31258
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua