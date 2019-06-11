Вжарит до +34: синоптик рассказала, когда ослабнет жара

Во вторник, 11 июня, в Украине будет жарко, температура воздуха местами достигнет отметки +34 градуса. Фото - guzelnet.blogspot.com

Во вторник, 11 июня, в Украине будет жарко.

Температура воздуха местами достигнет отметки +34 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"11-го июня в Украине будет царить жара. Температура воздуха днем ​​составит +30 +34 градуса, в западных областях +27 +31 градус. Такие ярые градусы могут провоцировать тепловые удары, головокружение, проблемы с артериальным давлением, дыханием, растет пожарная опасность в "сухих" областях Украины. Будьте внимательны к себе и к окружающей среде", - предупредила метеоролог.

Дожди с грозами вероятные в западных областях, северной части и Винницкой области. Локально ожидаются при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра, также град.

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"Что касается Запада. Грозовые дожди маловероятны на территории, прилегающей к западной границе Украины. На востоке, юге и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая воздушная масса", - уточнила синоптик.

В Киеве вторник будет жарким: +30 +32 градуса, днем ​​возможен локальный дождь с грозой. К концу недели жара в Украине будет доминировать и даже усилится.

"По предварительным прогнозам, дыхнем легче 16-17-го июня, то есть, жара ослабеет в ближайшие воскресенье-понедельник. Но уточнения, как всегда, за мной", - добавила Наталья Диденко.

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, жара в июне будет недолгой. Сильные ливни принесут с собой незначительное похолодание, а столбики термометров опустятся до +21 ... + 24 градусов. Такая погода продержится до конца месяца, а 28-29 июня местами возможны легкие летние дожди.