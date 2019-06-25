Выступление Порошенко забросали дымовыми шашками

Порошенко забросали дымовыми шашками во Львовской области. Фото: Фейсбук

Неызвестные бросили дымовые шашки на встрече лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко с общественностью в Стрые (Львовская область). Это случилось во время его заявления относительно попыток запретить украинскую церковь.

"Нанятые провокаторы бросили дымовые шашки, пытаясь сорвать встречу Петра Порошенко с общественностью. Две характерные вещи: один из провокаторов русскоязычный; шашки бросили во время заявления Порошенко относительно попыток запретить украинскую церковь. Реванш не пройдет!" - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.

"Европейская солидарность" - новое название партии "Блок Петра Порошенко", которая объявила о смене названия 24 мая. Партия уже заявила о своих намерениях принять участие в досрочных парламентских выборах в июле. Руководителем избирательного штаба партии стал Сергей Березенко.