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суббота, 08 июня 2019 14:35

Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно

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Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Сергей Алексашенко: За 5 лет Украина реализовала четверть потенциала, который был после Майдана.

Некоторые внутренние проблемы и задачи Украина влияют на ее будущее сильнее, чем гибридная война с Россией.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит российский экономист Сергей Алексашенко.

"Чтобы противостоять Москве в цивилизационном смысле, Киеву следует делать все, чтобы экономика росла со скоростью более 5% в год. Чтобы в страну шли иностранные инвестиции, открывались новые производства. Тогда покажет россиянам, что есть другой путь, кроме предлагаемого Путиным. Если сможет этого добиться, победить коррупцию, гарантировать верховенство права, защитить права собственности, тесно интегрироваться в европейскую и мировую экономику - достигнет впечатляющего роста. Тогда выстоит в противостоянии", - считает эксперт.

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Экономическому росту мешает коррупция и недостаток верховенства права, отмечает он.

"Это фундамент, все остальное - надстройка. Развитию мешает и мораторий на продажу сельскохозяйственной земли, тарифная политика в области энергетики, которая играет в пользу олигархов, огромный сектор госпредприятий, которые кормятся из бюджета.
За 5 лет Украина реализовала четверть потенциала, который был после Майдана", - добавляет экономист.

Полное интервью с Сергеем Алексашенко читайте в журнале "Країна" от 13 мая.

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08
июня

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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