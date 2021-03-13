"Высокая температура держится три года" - маме двух маленьких детей на лечение сепсиса нужна помощь

 
Ексклюзивы
1/5
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 864
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 495
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2556
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1287
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 16011
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 270
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 342
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2385
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 1080
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 1791
Фото
Все фото
3
3
5
10
3
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
&quot;В Дашуні відмовили нирки&quot; - родные просят спасти жизнь ребенку
"В Дашуні відмовили нирки" - родные просят спасти жизнь ребенку
&quot;На наших ладонях нарисовала сердечка и слова &quot;Я с тобой&quot; - родители умоляют спасти единственного ребенка
"На наших ладонях нарисовала сердечка и слова "Я с тобой" - родители умоляют спасти единственного ребенка
&quot;Обзваниваю нуждающиеся семьи и спрашиваю, кому что нужно&quot; - Татьяна Волочай открыла &quot;Комнату добра&quot;
"Обзваниваю нуждающиеся семьи и спрашиваю, кому что нужно" - Татьяна Волочай открыла "Комнату добра"
Французы построят международную подводную станцию
Французы построят международную подводную станцию
Видео
Все видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 612
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2385
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 342
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 387
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 марта 2021
Просмотров: 432
Клопоти навколо собачого лайна
Її рука була жовта й прозора. Дотики напружували, проте я навчився не здригатися. Баба Настя всю зиму гладила мені чуба і примовляла: – От ...
суббота, 13 марта 2021 18:33

"Высокая температура держится три года" - маме двух маленьких детей на лечение сепсиса нужна помощь

  Комментировать
Автор: Фото предоставлено Светланой Филоненко
  30-летняя Анастасия Яхненко из Смелы Черкасской области почти три года лечит сепсис. Нуждается в помощи на четвертую операцию по гинекологии.
30-летняя Анастасия Яхненко из Смелы Черкасской области почти три года лечит сепсис. Нуждается в помощи на четвертую операцию по гинекологии.

30-летняя Анастасия Яхненко из Смелы Черкасской области почти три года лечит сепсис. Требует четвертой операции по гинекологии. На лечение нужна помощь.

"Все в дочки началось после вторых родов. Первого ребенка Настя еле родила самостоятельно. Второй раз роды начались преждевременно. Пришлось делать кесарево сечение. После выписки на седьмой день Настя померила температуру, она была повышена. Через несколько месяцев уже была до 38 градусов и не сбивалась. Высокая температура держится три года. Дочь неоднократно лежала в больнице, принимала антибиотики. Ежегодно ее оперируют. Чистили кровь, но температура стала еще больше. Настя очень похудела, потому что нет аппетита. Мы уже где только не были на обследовании, и в Черкассах, и в Киеве. Делали и компьютерную томографию, и МРТ, сдавали анализы, никто не может найти причину. Снова надо делать операцию. Если в Черкассах не согласятся, надо искать врачей в Киеве. Обследоваться за границей не можем, потому что даже на наши операции трудно с деньгами. Приходится брать кредиты, должна выплачивать еще два года. Я Настю воспитывала сама. Она у меня единственный ребенок. Поэтому прошу в неравнодушных людей помочь спасти жизнь моей дочери и маме ее двух детей", - рассказала Gazeta.ua мать Светлана Филоненко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Настю уже паковали в черный мешок" - Анастасии Кочетковой с украинского автобуса нужна срочная помощь

Реквизиты для помощи:
карта Приватбанка: 4149 4993 7133 1339 (Филоненко Светлана Николаевна).

Автор: Любовь Стрилецкая
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Высокая температура держится три года" - маме двух маленьких детей на лечение сепсиса нужна помощь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
марта

Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада

Первый украинский космонавт попал в космос

Самый глубокий в мире тоннель ввели в эксплуатацию

Открыли новую планету Солнечной системы

Самый массовый расстрел в истории страны

Республику включили в Третий Рейх

Папой впервые стал человек из Нового Света

Власть скрыла трагедию в Киеве

Самое читаемое
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные Просмотров: 13006
Убийство 7-летней Марии Борисовой: последние новости по делу
Убийство 7-летней Марии Борисовой: последние новости по делу
6
 Просмотров: 9558
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
5
 Просмотров: 7740
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
5
 1 Просмотров: 7722
Власть скрыла трагедию в Киеве
Власть скрыла трагедию в Киеве
15
 1 Просмотров: 6678
Помощь
"Настю уже паковали в черный мешок" - Анастасии Кочетковой с украинского автобуса нужна срочная помощь
"Настю уже паковали в черный мешок" - Анастасии Кочетковой с украинского автобуса нужна срочная помощь
 Просмотров: 2268
"Ребенка выдавили" - мать просит помощи на реабилитацию дочери
"Ребенка выдавили" - мать просит помощи на реабилитацию дочери
 Просмотров: 1980
"От всего материнского сердца" - мать умоляет о помощи на лечение дочери
"От всего материнского сердца" - мать умоляет о помощи на лечение дочери
 Просмотров: 153
"Обращаемся к людям на коленях" - родители умоляют спасти сына
"Обращаемся к людям на коленях" - родители умоляют спасти сына
 Просмотров: 963
"Близняшки ждут" - матери 4-летних мальчиков на лечение инсульта нужна помощь
"Близняшки ждут" - матери 4-летних мальчиков на лечение инсульта нужна помощь
 Просмотров: 1629
Больше всего комментируют
7
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
3
В РФ не хватит мощностей, чтобы захватить Украину - министр
2
Данилов прояснил ситуацию вокруг "Мотор Сичи"
2
В Крыму задержали участников возложение цветов к памятнику Шевченко
2
Никаких "Катюш". Спортивный арбитражный суд запретил исполнять российскую песню
Голосов: 1191
Голосование Помогаете вы Украинской армии со времени как началась АТО?
  • Да, перечисляю деньги на номер 565
  • Даю вещи и продукты, когда собирают помощь военным в моем городе
  • Перечисляю деньги на конкретные вещи (каски, бронежилеты, тепловизоры) в подразделения, которые действуют на Востоке
  • Не помогаю, потому что это должно делать государство
Просмотреть