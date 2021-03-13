"Высокая температура держится три года" - маме двух маленьких детей на лечение сепсиса нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Светланой Филоненко 30-летняя Анастасия Яхненко из Смелы Черкасской области почти три года лечит сепсис. Нуждается в помощи на четвертую операцию по гинекологии.

30-летняя Анастасия Яхненко из Смелы Черкасской области почти три года лечит сепсис. Требует четвертой операции по гинекологии. На лечение нужна помощь.

"Все в дочки началось после вторых родов. Первого ребенка Настя еле родила самостоятельно. Второй раз роды начались преждевременно. Пришлось делать кесарево сечение. После выписки на седьмой день Настя померила температуру, она была повышена. Через несколько месяцев уже была до 38 градусов и не сбивалась. Высокая температура держится три года. Дочь неоднократно лежала в больнице, принимала антибиотики. Ежегодно ее оперируют. Чистили кровь, но температура стала еще больше. Настя очень похудела, потому что нет аппетита. Мы уже где только не были на обследовании, и в Черкассах, и в Киеве. Делали и компьютерную томографию, и МРТ, сдавали анализы, никто не может найти причину. Снова надо делать операцию. Если в Черкассах не согласятся, надо искать врачей в Киеве. Обследоваться за границей не можем, потому что даже на наши операции трудно с деньгами. Приходится брать кредиты, должна выплачивать еще два года. Я Настю воспитывала сама. Она у меня единственный ребенок. Поэтому прошу в неравнодушных людей помочь спасти жизнь моей дочери и маме ее двух детей", - рассказала Gazeta.ua мать Светлана Филоненко.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 4993 7133 1339 (Филоненко Светлана Николаевна).