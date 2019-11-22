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пятница, 22 ноября 2019 16:44

Выпустили организатора покушения на журналиста Бабченко

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Выпустили организатора покушения на журналиста Бабченко
Борис Герман вышел из колонии. Фото: УНИАН

Организатор попытки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман вышел из колонии в Житомире.

Суд принял это решение 10 дней назад, сообщает ТСН.

Германа выпустили по состоянию здоровья. Таким образом судья удовлетворил апелляцию его адвокатов.

После освобождения Герман долго ждал автомобиль, который должен был забрать его домой.

Рассказал корреспонденту, что сидел в камере с семью заключенными. С собой имел пакет с лекарствами.

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В ближайшее время Герман планирует дать пресс-конференцию, если адвокаты позволят это сделать.

29 мая 2018 года сообщили о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив, а "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

"Организатора" убийства Бабченко задержали - им оказался Борис Герман. Он по заданию российских спецслужб нанял для убийства бывшего атовця. А тот помог СБУ - и отчитался организатору, что "убийство произошло".

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