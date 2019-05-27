Выпускной-2019: сколько это будет стоить

В этом году в Украине выпускные пройдут с 24 мая до 22 июня. Фото: Черкаська гімназія № 9

За год затраты на выпускной вечер выросли. Подорожала не только одежда, но и праздничный банкет.

В селах и небольших городах на выпускное платье придется потратить 3-5 тыс. грн. В больших городах девушки готовы заплатить за эксклюзивный наряд более 20 тыс. грн. Последнее покупают в брендовых салонах или шьют на заказ. Кроме того, платье можно взять на прокат. Это в среднем стоит 2-4 тыс. грн. На украшения и обувь придется потратить от 1 до 7 тыс. грн, передает konkurent.in.ua.

Еще 1,5-2 тыс. грн будет стоить макияж, прическа, маникюр.

Собрать парней на выпускной стоит дешевле. В небольших городах на костюм, рубашку и галстук придется потратить 2-3 тыс. грн. Обувь и аксессуары будут стоить 1-1,5 тыс. грн. В больших городах костюм выпускника обойдется в 6-8 тыс. грн. Обувь и аксессуары - 3-4 тыс. грн. В брендовых магазинах за наряд придется заплатить еще больше. Также можно арендовать костюм - 2-3 тыс. грн.

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Праздничный банкет обойдется от 1 тыс. грн с семьи. Речь идет о самом бюджетном варианте празднования в помещении школы. Дороже будет стоить праздник для тех, кто планирует идти в ресторан, заказывает ведущих и музыку - 2-3 тыс. грн. В крупных городах за банкет готовы платить и 10 тыс. грн. С такими ценами многие родители отказываются от празднования с детьми. Чтобы сэкономить последние идут в караоке или устраивают небольшой фуршет.

Также выпускники заказывают фотографов, видеооператоров, покупают воздушные шарики и цветы для учителей. В небольших городах это дополнительно 1-2 тыс. грн. В больших - 3-4 тыс. грн.

В этом году в Украине выпускные пройдут с 24 мая до 22 июня. Учебные заведения самостоятельно будут выбирать дату празднования.