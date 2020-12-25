Выходные в Украине удивят погодой

На выходных в Украине будет держаться сухая солнечная погода. Фото: fakty.com.ua

Погода в Украине на выходные улучшится из-за прихода нового антициклона.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"В субботу в большинстве регионов еще сохранится влажная воздушная масса и возможные дождь, снег, налипание мокрого снега. Однако в воскресенье в нескольких областях вероятное солнце", - сообщила синоптик.

В субботу в южной части, на востоке и местами в западных областях еще ожидаются осадки, местами налипание мокрого снега. А вот на остальной территории Украины будет преобладать сухая погода.

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В воскресенье на смену влажным фронтам к нам придет антициклон, который подсушит воздух, разгонит облака и даже можно будет любоваться солнцем. Но донимать порывистый ветер. Температура воздуха выходными в течение дня будет колебаться в большинстве областей Украины около нуля, на юге традиционно теплее, + 3 + 7 градусов.

В Киеве 26-27 декабря осадков не предвидится. А в воскресенье даже будет солнечно! Температура воздуха ночью 0-2 градуса мороза, днем ​​0-2 градуса тепла.

Плюсовая температура и дождь с снегом - такой погода будет 25 декабря в всех областях Украины. В центральных областях облачно и дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +1 ... + 4 ° С, днем ​​+2 ... + 5 ° С. На западе страны тоже ясно. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью +1 ... + 4 ° С, днем ​​+3 ... + 6 ° С.