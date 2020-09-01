Выходные и праздники в сентябре: на что рассчитывать украинцам

В сентябре 2020 года украинцы будут иметь 22 рабочих и 8 выходных дней. Фото: rbc.ua

В сентябре 2020 года для работников с 5-дневной рабочей неделей будет 22 рабочих и 8 выходных дней.

В первом месяце осени не будет ни одного праздничного дня. Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

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При этом в сентябре будут отмечаться такие дни:

• 1 сентября День знаний

• 6 сентября День предпринимателя

• 8 сентября Международный день солидарности журналистов

• 9 сентября Международный день красоты

• 12 сентября День программиста

• 12 сентября День украинского кино

• 12 сентября День физкультуры и спорта

• 13 сентября День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности

• 13 сентября День танкистов

• 20 сентября День работника леса

• 21 сентября День мира

• 21 сентября Международный день мира

• 27 сентября День туризма

• 27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников

• 30 сентября всеукраинское день библиотек.

В 2020 году для украинцев будет более сотни выходных. Некоторые из них выпадают по 3-4 дня подряд.