Выход Украины из карантина: правительство имеет план

План послаблений карантина утвердят в начале мая. Фото: Укринформ

Кабинет министров в начале мая утвердит постановление о первых этапах выхода Украины из карантина.

"Правительство имеет план послаблений. И мы утвердим, как будут внедрены первые этапы, чтобы и бизнес, и граждане имели возможность подготовиться к этому заранее", - сказал на заседании Совета по вопросам экономического развития премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщается на сайте правительства.

Премьер уточнил, что пока страна идет к пику заболеваемости. Он ожидается с 3 по 8 мая.

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Ранее президент Владимир Зеленский назвал условия для плавного выхода страны из карантина.