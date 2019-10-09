"Выглядит как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии Боинга 777

Алексей Куропьятник: президент и Совет национальной безопасности и обороны должны разработать стратегию, как действовать по отношению к правительству Голландии, который уже не первый раз принимает недружественные решение по поводу Украины. Фото: Укринформ

Нидерланды решили расследовать роль Украины в сбивании Малазийского Боинга МН-17, которое произошло в 2014 году над оккупированным Донецком. Тогда в авиакатастрофе погибли 298 человек. Голландия планирует расследовать, почему украинская власть не закрыла воздушное пространство над территориями, где велись боевые действия. Об этом в Твиттере написал депутат от Христианско-демократической партии, которая была инициатором дополнительного расследования, Крис ван Дам.

2015 Нидерландский совет безопасности заявил, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство, аргументируя это тем, что тогда рейс MH17 должен был выбрать другой маршрут в Куала-Лумпура и самолет не сбили бы.

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов сказал, что Киеву нечего скрывать, и украинское правительство готово предоставить всю необходимую информацию. В то же время, по его мнению, что это расследование будет отвлекать от поиска виновников трагедии.

Решение Нидерландов странное и имеет политический подтекст. Амстердам всегда скептически относился к Украине. Обвинение голландцев в нашу сторону - чистое мошенничество. Ведь в 2014 году не было никаких официальных доказательств, что боевики имеют на вооружении зенитно-ракетные комплексы.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по международным отношениям Алексей Куропьятник.

Почему Нидерланды решили рассматривать "украинский роль" в сбивании Боинга?

- Исследовательская поисковая сеть "Bellingcat" давно отследили, кто виноват в сбивании Малазийского Боинга. Идея расследования какой-то украинской вины - надуманный шаг. Это - еще один штрих, дополняющий нидерландский референдум 2016 года, который ограничивал Украину даже подать заявку на членство в Евросоюзе. Хотя речь шла даже не о вхождении в него, а просто о приближении без права членства. Это делается, чтобы предотвратить украинские стремление двигаться в сторону Европейского Союза. Нидерланды своим новым заявлением еще раз подчеркнули, что Украину в ЕС никто не ждет.

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Может ​​идею Голландии как-то использовать РФ и затормозить расследование своей роли в трагедии?

- Это играет в пользу Российской Федерации. Другое дело, это тот факт, что речь идет о фактической фальсификации международного расследования со стороны Амстердама. Это свидетельствует про не очень высокое качество судебной системы Западной Европы. Вполне возможно, что это произошло не без влияния Кремля. Но то, что европейцы, отчасти голландцы скептически относятся к Украине, - тоже факт.

Как должны реагировать на такую ​​инициативу Голландии?

- Это - правовой вопрос. Речь идет о том, какие окончательные результаты следствия будут рассматриваться в суде и какое он примет решение. Именно на него должно реагировать наше Министерство иностранных дел. Это пока не политический вопрос, но четкий политический сигнал. Президент и Совет национальной безопасности и обороны должны разработать стратегию, как действовать по отношению к правительству Голландии, которое уже не первый раз принимает недружественные решение по Украине.

Обвинения, что Украина не закрыла воздушное пространство с началом войны в Донбассе, беспочвенны?

- Не совсем. После аннексии Крыма было прекрасно понятно, что за боевиками в Донецке и Луганске стоят российские регулярные войска. Могли предположить, что террористы могут использовать переносные и стационарные зенитно-ракетные комплексы. Но практически мы не имели никаких доказательств, что такое оружие есть в руках боевиков. Поэтому не было и реальных причин закрывать воздушное пространство. Фокус заключался в том, что российский БУК, с которого сбили Малайзийский Боинг тайно завезли на оккупированную часть Донецкой области. Наша власть не могла ничего знать об этом.

Обвинение голландцев в нашу сторону - чистое мошенничество. Видим, что европейское сообщество, к которому мы так стремимся, не очень хочется видеть нас.

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Как это можно объяснить?

- Во-первых, Европейский Союз сейчас сам находится в состоянии кризиса. Идея создания сообщества общеевропейцев натолкнулась на проблему перевернутой демографической пирамиды в крупнейших странах ЕС - Германии и Франции. Проще говоря, ключевые европейская нации просто вымирают. Там огромная демографическая проблема. Этот процесс невозможно остановить. Единственный способ компенсировать человеческие потери - миграция. Для Германии и Франции приемлемый вариант привлекать европейцев из других стран, например, восточной Европы. Но оказалось, что этого недостаточно и приходится принимать беженцев из мусульманских стран. Которых очень трудно ассимилировать. Именно поэтому ЕС не готов к расширению и включению Украины в свой состав. Фактически мы пытаемся присоединиться к кризису. Наши граждане также в качестве мигрантов становятся частью Евросоюза. Но вход туда как страны для нас пока закрыт. Именно поэтому сейчас очень важно начать общественную дискуссию в Украине. Объяснить всю сложность ситуации населению. И пытаться совместно всем государством думать, какой путь выбрать, чтобы остаться независимой и суверенной страной, которая в перспективе будет иметь все шансы на экономическое. Сейчас находимся в идеологическом тупике.

Самолет Боинг 777 сбили пророссийские боевики 17 июля 2014 неподалеку Тореза Донецкой области в ходе вооруженной агрессии РФ на востоке Украины. Международное расследование установило, что самолет сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства.