 
Ексклюзивы
1/5
"Выглядит как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии Боинга 777
"Выглядит как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии Боинга 777
Просмотров: 198
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
2 Просмотров: 1584
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 1962
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1044
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3006
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1827
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4491
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6291
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3816
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1998
Фото
Все фото
8
5
14
18
8
&quot;Для меня он был космосом, им и остался&quot; - истории жен погибших бойцов ООС
"Для меня он был космосом, им и остался" - истории жен погибших бойцов ООС
Вершины до сих пор заснеженные: показали живописные фото Карпатских гор
Вершины до сих пор заснеженные: показали живописные фото Карпатских гор
Первый всеукраинский экофестиваль &quot;Zero waste Fest&quot; провели в Харькове
Первый всеукраинский экофестиваль "Zero waste Fest" провели в Харькове
В Киеве прошел &quot;суд&quot; над Путиным
В Киеве прошел "суд" над Путиным
Карпаты засыпало снегом
Карпаты засыпало снегом
Видео
Все видео
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
Украденные опоры Шулявского моста нашли у скандального застройщика
Украденные опоры Шулявского моста нашли у скандального застройщика
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
"Украину придумали польские масоны" - историк-сепаратист преподает в университете
Зима уже здесь: в Киеве выпал первый снег
Зима уже здесь: в Киеве выпал первый снег
Кива стал звездой PornHub
Кива стал звездой PornHub
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1917
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6381
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1278
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 927
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
среда, 09 октября 2019 14:27

"Выглядит как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии Боинга 777

  Комментировать
&quot;Выглядит как чистое мошенничество&quot; - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии Боинга 777
Алексей Куропьятник: президент и Совет национальной безопасности и обороны должны разработать стратегию, как действовать по отношению к правительству Голландии, который уже не первый раз принимает недружественные решение по поводу Украины. Фото: Укринформ

Нидерланды решили расследовать роль Украины в сбивании Малазийского Боинга МН-17, которое произошло в 2014 году над оккупированным Донецком. Тогда в авиакатастрофе погибли 298 человек. Голландия планирует расследовать, почему украинская власть не закрыла воздушное пространство над территориями, где велись боевые действия. Об этом в Твиттере написал депутат от Христианско-демократической партии, которая была инициатором дополнительного расследования, Крис ван Дам.

2015 Нидерландский совет безопасности заявил, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство, аргументируя это тем, что тогда рейс MH17 должен был выбрать другой маршрут в Куала-Лумпура и самолет не сбили бы.

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов сказал, что Киеву нечего скрывать, и украинское правительство готово предоставить всю необходимую информацию. В то же время, по его мнению, что это расследование будет отвлекать от поиска виновников трагедии.

Решение Нидерландов странное и имеет политический подтекст. Амстердам всегда скептически относился к Украине. Обвинение голландцев в нашу сторону - чистое мошенничество. Ведь в 2014 году не было никаких официальных доказательств, что боевики имеют на вооружении зенитно-ракетные комплексы.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по международным отношениям Алексей Куропьятник.

Почему Нидерланды решили рассматривать "украинский роль" в сбивании Боинга?

- Исследовательская поисковая сеть "Bellingcat" давно отследили, кто виноват в сбивании Малазийского Боинга. Идея расследования какой-то украинской вины - надуманный шаг. Это - еще один штрих, дополняющий нидерландский референдум 2016 года, который ограничивал Украину даже подать заявку на членство в Евросоюзе. Хотя речь шла даже не о вхождении в него, а просто о приближении без права членства. Это делается, чтобы предотвратить украинские стремление двигаться в сторону Европейского Союза. Нидерланды своим новым заявлением еще раз подчеркнули, что Украину в ЕС никто не ждет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родственники погибших в катастрофе МН17 подали в суд против России

Может ​​идею Голландии как-то использовать РФ и затормозить расследование своей роли в трагедии?

- Это играет в пользу Российской Федерации. Другое дело, это тот факт, что речь идет о фактической фальсификации международного расследования со стороны Амстердама. Это свидетельствует про не очень высокое качество судебной системы Западной Европы. Вполне возможно, что это произошло не без влияния Кремля. Но то, что европейцы, отчасти голландцы скептически относятся к Украине, - тоже факт.

Как должны реагировать на такую ​​инициативу Голландии?

- Это - правовой вопрос. Речь идет о том, какие окончательные результаты следствия будут рассматриваться в суде и какое он примет решение. Именно на него должно реагировать наше Министерство иностранных дел. Это пока не политический вопрос, но четкий политический сигнал. Президент и Совет национальной безопасности и обороны должны разработать стратегию, как действовать по отношению к правительству Голландии, которое уже не первый раз принимает недружественные решение по Украине.

Обвинения, что Украина не закрыла воздушное пространство с началом войны в Донбассе, беспочвенны?

- Не совсем. После аннексии Крыма было прекрасно понятно, что за боевиками в Донецке и Луганске стоят российские регулярные войска. Могли предположить, что террористы могут использовать переносные и стационарные зенитно-ракетные комплексы. Но практически мы не имели никаких доказательств, что такое оружие есть в руках боевиков. Поэтому не было и реальных причин закрывать воздушное пространство. Фокус заключался в том, что российский БУК, с которого сбили Малайзийский Боинг тайно завезли на оккупированную часть Донецкой области. Наша власть не могла ничего знать об этом.

Обвинение голландцев в нашу сторону - чистое мошенничество. Видим, что европейское сообщество, к которому мы так стремимся, не очень хочется видеть нас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нидерландах хотят расследовать причастность Украины к катастрофе МН17

Как это можно объяснить?

- Во-первых, Европейский Союз сейчас сам находится в состоянии кризиса. Идея создания сообщества общеевропейцев натолкнулась на проблему перевернутой демографической пирамиды в крупнейших странах ЕС - Германии и Франции. Проще говоря, ключевые европейская нации просто вымирают. Там огромная демографическая проблема. Этот процесс невозможно остановить. Единственный способ компенсировать человеческие потери - миграция. Для Германии и Франции приемлемый вариант привлекать европейцев из других стран, например, восточной Европы. Но оказалось, что этого недостаточно и приходится принимать беженцев из мусульманских стран. Которых очень трудно ассимилировать. Именно поэтому ЕС не готов к расширению и включению Украины в свой состав. Фактически мы пытаемся присоединиться к кризису. Наши граждане также в качестве мигрантов становятся частью Евросоюза. Но вход туда как страны для нас пока закрыт. Именно поэтому сейчас очень важно начать общественную дискуссию в Украине. Объяснить всю сложность ситуации населению. И пытаться совместно всем государством думать, какой путь выбрать, чтобы остаться независимой и суверенной страной, которая в перспективе будет иметь все шансы на экономическое. Сейчас находимся в идеологическом тупике.

Самолет Боинг 777 сбили пророссийские боевики 17 июля 2014 неподалеку Тореза Донецкой области в ходе вооруженной агрессии РФ на востоке Украины. Международное расследование установило, что самолет сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Выглядит как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии Боинга 777». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
октября

148 лет назад родился знаменитый Украинский богатырь

Украинских писателей приговорили к высшей мере наказания

"Путин вздохнул. Понял, что Россия проиграла"

Вместо тысячи тарифов ввели один

Рерих осуществил самую масштабную экспедицию ХХ века

Памяти Анджея Вайды: "Делайте фильмы, которые за вас не сделает никто"

Самое читаемое
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 70632
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских Просмотров: 40429
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
11
 Просмотров: 33527
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
12
 Просмотров: 32365
Рассказали, кто останется без пенсий
Рассказали, кто останется без пенсий Просмотров: 24787
Общество
Кабмин запустил эксперимент с Нацполицией
Кабмин запустил эксперимент с Нацполицией Просмотров: 216
Назвали регионы, где построят первые платные дороги
Назвали регионы, где построят первые платные дороги Просмотров: 2898
Планету ожидает экстремальная жара
Планету ожидает экстремальная жара Просмотров: 1089
Какие древнеукраинские реликвии вывезли в Россию и переписали их происхождения - фото
Какие древнеукраинские реликвии вывезли в Россию и переписали их происхождения - фото Просмотров: 5931
"Для меня он был космосом, им и остался" - истории жен погибших бойцов ООС
"Для меня он был космосом, им и остался" - истории жен погибших бойцов ООС
8
 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
12
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
6
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
2
Отвод войск на Донбассе: Кремль дал свой ответ
2
Штайнмайер объяснил свою формулу
Голосов: 46004
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua