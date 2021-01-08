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пятница, 08 января 2021 01:05

Выбросила из окна 3-летнего сына: Матери объявили о подозрении

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Выбросила из окна 3-летнего сына: Матери объявили о подозрении
Мать выбросила 3-летнего сына из окна 8-го этажа. Фото: Киев Оперативный

Киевская прокуратура сообщила о подозрении в покушении на умышленное убийство женщине, которая выбросила своего 3-летнего сына из окна восьмого этажа.

"Сообщено о подозрении 38-летней жительнице столицы в покушении на убийство малолетнего ребенка", - сообщает пресс служба Киевской городской прокуратуры.

В суд внесено ходатайство об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили о состоянии ребенка, которого выбросили с 8 этажа в Киеве

В Киеве 6 января женщина выбросила 3-летнего мальчика из окна 8-го этажа многоквартирного дома. Ребенка госпитализировали в Охматдет в тяжелом состоянии. Его спасло то, что он упал не на асфальт, а на землю.

В момент задержания мать ребенка находилась в неадекватном состоянии.

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