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вторник, 03 сентября 2019 20:23

Выбрав Зеленского, Украина продолжила мировой тренд на популизм

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Выбрав Зеленского, Украина продолжила мировой тренд на популизм
Константин Батозский: Современное политическое противостояние происходит между индивидуалистами и глобалистами. Фото: Тарас Подолян

Людям импонирует стиль управления Владимира Зеленского - смесь Лукашенко и Голобородько.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политолог Константин Батозский.

"Украинцы любят смотреть, как президент приезжает куда-то и ставит на место чиновников. Людям кажется, что это справедливо, но на самом деле это только картинка для телевидения. Зеленский и его команда - люди шоу-бизнеса. Хорошо чувствуют публику", - объясняет он.

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Ну мнению эксперта, в мире царит тренд на популизм.

"Это стало понятно после избрания Дональда Трампа в Америке. Перелом эпох всегда плохо отражается на политике. Она не успевает приспособиться. Поэтому наш случай не эксклюзивный. Люди устали от старого политического дискурса - противостояние левых и правых.
Современное политическое противостояние происходит между индивидуалистами и глобалистами. В рамках этого дискурса будут формироваться новые партии. Первые мыслят категориями своего государства. Вторые думают о глобальном развитии, судьбе планеты или даже вселенной. Развитие космической отрасли ставит больше вопросов, чем дает ответов. Если человечество будет колонизировать другие планеты, кому они будут принадлежать и подчиняться? Это вызовы, которыми сейчас живет Запад", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Константином Батозским читайте в журнале "Країна" от 5 июня.

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Дата
03
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