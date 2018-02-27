Выбрали главу Национальной службы здоровья Украины

Стало известно, кто будет новым главой Национальной службы здоровья Украины. Фото: TradeMaster

Стал известен победитель конкурса на должность главы Национальной службы здоровья Украины.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Новым руководителем Национальной службы здоровья Украины станет Олег Петренко, заместитель гендиректора частной клиники "Isida-IVF".

"Определен победитель конкурса на должность руководителя Национальной службы здоровья Украины. Среди 14 кандидатов на эту решающую должность Национальная комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы выбрала Олега Петренко", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение о назначении победителя конкурса на должность руководителя НСЗУ должно быть принято на заседании правительства.

Олег Петренко имеет опыт управляння частными клиниками, перед должности в ООО "Isida-IVF", он занимал место заместителя гендиректора клиники "Оберег".

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Национальная служба здоровья Украины контролирует госвыплаты в сфере здравоохранения, выступает заказчиком услуг, заключает договоры о медицинском обслуживании населения и тому подобное. Кроме этого, новый руководитель будет определять, какие клиники будут получать деньги от государства, и распоряжаться распределением 100 млрд гривен в год на оплату услуг пациентов.

Опубликовали список медицинских услуг, которые останутся бесплатными после медреформы. Однако, эти услуги будут бесплатными, при условии наличия направления от семейного врача.