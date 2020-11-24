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вторник, 24 ноября 2020 16:29

"Выборы президента США показали, насколько разделено американское общество" - дипломат

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&quot;Выборы президента США показали, насколько разделено американское общество&quot; - дипломат
Валерий Чалый: Разрыв между одноэтажной и урбанистической Америке - большой. Это разные модели жизни. Фото: Reuters

Американское общество разделено. Борьба между ключевыми партиями усилилась еще на прошлых выборах. Сейчас - 2-й этап.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Это распределение отличается от украинского. У нас поляризация была по геополитическим причинам. Кто-то считал, что Украине следует двигаться в сторону России, другие хотели европейского развития. Красными линиями были вопросы идентичности - язык, церковь. В Америке - социально-расовое расслоение.

Афроамериканцы и латиноамериканцы ниже по фактическому социальному статусу за белых. Символично, что официально рабство в Штатах окончательно отменили только 7 февраля 2013. Разрыв между одноэтажной и урбанистической Америке - большой. Это разные модели жизни", - объясняет дипломат.

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Камнем преткновения становятся вопросы абортов, доступности медицины, протекционизма, экологии, говорит он.

"Проблема иммиграции тоже сильно разделила общество. Позиция Трампа в этом вопросе достаточно жесткая. Он, например, заявил, что лишит прав детей по программе DACA. Это дети нелегальных мигрантов, которых несовершеннолетними привезли в Америку. Эти люди долго прожили в США. Поступили в университеты. И вдруг Дональд Трамп им сказал срочно выезжать из страны. Джозеф Байден взамен уже заявил, что программу продолжат", - добавляет Валерий Чалый.

Полное интервью с Валерием Чалым читайте в журнале "Країна" от 19 ноября.

Между кандидатами в президенты США не очень большая разница в поддержке. Джозеф Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп - 232.

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