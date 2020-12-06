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понедельник, 07 декабря 2020 02:28

Выборы мэра в Кривом Роге: пенсионерка пыталась проголосовать по паспорту СССР

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Выборы мэра в Кривом Роге: пенсионерка пыталась проголосовать по паспорту СССР
Члены участковой избирательной комиссии отказались выдавать женщине бюллетень. Фото: ОПОРА

В Кривом Роге в воскресенье, 6 декабря, прошел второй тур местных выборов, на одном из избирательных участков пожилая женщина пыталась проголосовать по советскому паспорту.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

"Пожилая женщина пришла голосовать с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского Союза. Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовала именно за этим паспортом", - говорится в сообщении.

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Инцидент произошел на избирательном участке №121674 по адресу улица Екатерининская, 11. Члены участковой избирательной комиссии отказались выдавать женщине бюллетень.

Во втором туре за право стать мэром Кривого Рога соревнуются кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик (вступил в первом туре 25,94% голосов) и представитель ОПЗЖ Константин Павлов (9,15%).

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