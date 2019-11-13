Выбор бытовой техники в Черную пятницу: секреты шопинга

Когда начинается Black Friday многих волнует один вопрос: куда бежать? Люди совершают общую ошибку — не готовятся к грандиозной распродаже. В итоге, не зная наверняка, что и где покупать, делают бездумные, импульсивные покупки, о которых жалеют. Избежать этого легко — для начала стоит определиться, на какие товары будет сделан упор. Рациональное вложение — бытовая техника. Дорогостоящая, но всегда востребованная группа товаров.

Проводится Черная пятница в последнюю пятницу ноября

На какую технику обратить внимание

Все индивидуально. В первую очередь подумайте: чего не хватает в доме или какие устройства доживают последние дни? Если самостоятельно определиться сложно, предлагаем рассмотреть самые востребованные товары Черной пятницы:

• Холодильники. Без них невозможно представить ни одну кухню. Самый практичный вариант — двухкамерные модели с нижней морозильной камерой и No Frost системой охлаждения.

• Электроплиты и варочные поверхности. Электрические плиты безопаснее газовых и позволяют экономить на оплате коммунальных счетов.

• Стиральные машины. Ручная стирка давно перестала быть привычным делом.

• Востребованными считают машинки-автоматы с фронтальной загрузкой белья и А++ классом энергосбережения.

• Пылесосы. Предпочтение стоит отдать современным умным моделям — это роботы-пылесосы, совершающие уборку самостоятельно.

Каталог товаров в Черную пятницу, конечно же, будет куда шире, но именно перечисленные устройства — основа комфортабельной жизни. Задуматься можно и о мелкой бытовой технике: комбайны, блендеры, сушилки и т.д.

Как не упустить скидку

Особенность распродажи в краткосрочности. Самые низкие цены актуальны один день. При этом спрос на товары в 3-4 раза выше, чем в обычные дни. Из-за этого техника быстро распродается. Чтобы не уйти из магазина ни с чем, к Black Friday нужно слегка подготовиться:

• составьте список товаров, выберите магазин, в котором будете их покупать и убедитесь, что они есть в наличии

• ознакомьтесь с характеристиками устройств, почитайте отзывы;

• если модель вам подходит — добавьте ее в корзину за пару дней до начала акции;

• зайдите в корзину с отложенным товаром, когда начнется распродажа, и оплатите его.

Таким способом вы условно резервируете выбранную технику и не даете забрать ее другим покупателям.

Когда начнется распродажа

Чтобы сделать выгодные покупки, важно не опоздать. Проводится Черная пятница в ноябре, если быть точнее — в последнюю пятницу месяца. Это связано с тем, что ценопад всегда начинается после Дня благодарения США, а праздник отмечают в последний четверг месяца. В 2019 году акция стартует 29 ноября.

Магазины снижают стоимость уже в 00:00. Некоторые открывают перед покупателями двери в полночь, другие — в 5-6 утра. Проще делать покупки онлайн. Интернет-магазины в этот день принимают заказы без перерывов, начиная с полуночи.

Проводится Черная пятница в последнюю пятницу ноября

Куда отправиться за бытовой техникой

Главное правило — совершать покупки у проверенных ритейлеров, работающих на основе лицензии. В Черную пятницу купить со скидкой оригинальную технику или электронику от популярных брендов поможет всеукраинская сеть магазинов Foxtrot.

С 1994 года сеть занимается продажей оригинальной продукции премиум брендов, производителей среднего ценового сегмента и бюджетных торговых марок. Подлинность подтверждается гарантией от магазина и производителя.

Во время распродажи скидки будут действовать практически на все группы товаров и затронут 3 сегмента — то есть от бюджетного к премиальному. Доставка акционных заказов доступна для всех городов Украины.