Вялость, дрожь, потеря сознания - чем еще опасно переохлаждение

В случае переохлаждения следует обратиться в больницу. Фото: pixabay.com

15 января в Украину придут настоящие морозы.

С приходом холодной зимы стоит вспомнить, как избежать переохлаждения, передает "Укринформ".

Признаками переохлаждения является дрожь, вялость, истощение, сонливость, нарушения речи и способности мыслить.

После переохлаждения человек может потерять сознание, а у детей кожа становится ярко-красная и холодная, а они сами вялые.

В случае переохлаждения следует обратиться в больницу.

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Что нужно сделать до приезда скорой помощи:

- переместить человека в теплое помещение;

- если на человеке мокрая одежда - снять и высушить ее;

- укрыть человека одеялом;

- дать выпить теплый не алкогольный напиток, если человек может глотать;

- накормите чем-то сладким, если также человек может нормально глотать.

Ни в коем случае нельзя пытаться согреть человека в горячей ванне и трогать обмороженные участки кожи. Также не стоит растирать ее снегом или прикладывать пораженные участки до обогревателей и батареи, давать человеку алкоголь.

Ближайшей ночью температура воздуха понизится до -5...12°С, холоднее всего будет в северной части страны. На выходных и в начале следующей недели морозы в столице окрепнут до ночных -15...20°С.