Вводят новую модель адаптивного карантина: изменения

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 450
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2223
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2115
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 540
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1323
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 909
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2376
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1494
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18891
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
5
4
4
5
7
&quot;Родителям говорю: поставлю оценку, которую хотите, что это изменит?&quot; - онлайн школа станет успешной, когда учителя наберутся опыта
"Родителям говорю: поставлю оценку, которую хотите, что это изменит?" - онлайн школа станет успешной, когда учителя наберутся опыта
Жителей села заставляют платить за газ, которого нет
Жителей села заставляют платить за газ, которого нет
&quot;Братья-белорусы, Одесса с вами&quot;: памятник Дюка &quot;одели&quot; в бело-красное полотнище
"Братья-белорусы, Одесса с вами": памятник Дюка "одели" в бело-красное полотнище
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Видео
Все видео
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
Из СИЗО Беларуси освободили украинских волонтеров
Из СИЗО Беларуси освободили украинских волонтеров
Плюс 1732: Украина завершает рабочую неделю с новым рекордом по коронавирусу
Плюс 1732: Украина завершает рабочую неделю с новым рекордом по коронавирусу
Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине
Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1656
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 909
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1773
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 765
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2376
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
16 августа 2020
Просмотров: 333
Вагонна романтика
– Певно, хлопцям підморгували й усміхалися? – питає провідник. У студентські роки з подругою їдемо нічним потягом у напівпорожньому ...
понедельник, 17 августа 2020 01:14

Вводят новую модель адаптивного карантина: изменения

  Комментировать
Вводят новую модель адаптивного карантина: изменения
В Украине меняется подход к карантину. Фото: Армия Информ

Уже с понедельника, 17 августа, в Украине внедряют новую модель адаптивного карантина.

Области и районы продолжают делить на зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Но в зависимости от количества больных и загрузки больниц, сообщает ТСН.

Так, без масок запрещено находиться в общественном транспорте и помещениях. А дальше уже все будет зависеть от зоны, в которую попадет конкретный район или даже город.

"Зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная" - к какой из них попадает конкретный населенный пункт, определять по трем показателям:

заполненность коек в медучреждениях;

среднее количество тестирований;

показатель заболеваемости.

Самые строгие ограничения в "красной" зоне. И сейчас в ней оказались 8 административно-территориальных единиц. Этот город Дубно, Беляевка Одесской области, Самбор Львовской и несколько районов в Ивано-Франковской, Ровенской и Черновицкой областях. Именно эти населенные пункты возвращаются в карантин, который был в апреле. Запрещен общественный транспорт, работа салонов красоты, торгово-развлекательные центры, массовые мероприятия, междугороднее сообщение.

И если ситуация не изменится, то именно в этих населенных пунктах дети не пойдут от 1 сентября в школу и в садики. Но министр здравоохранения Максим Степанов говорит, исправить эту ситуацию еще есть возможность: "Этот уровень устанавливается четко на 14 дней. Мы можем прогнозировать потом. В зависимости от ситуации он может меняться. Если мы говорим о школах, то красный уровень от 17 числа, а первое сентября этот вторник. Так если они поработают, если на территории этого района или города будут соблюдать все правила, я уверен, что ситуация может сразу исправиться ".

В учебных заведениях, которые оказались в "оранжевой" зоне, ограничат количество людей на лекциях - не более 20 студентов. Сейчас в этой зоне оказалась фактически вся Львовская область и сам Львов. Ограничат там и деятельность спортзалов, проведения массовых мероприятий, отложат плановые операции, общественный транспорт будет только половину пассажиров от количества мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Готовим больницы" - Кличко объявил неутешительные данные по Covid-19

Столица оказывается в "желтом" уровне опасности. А это значит, что кроме общих правил, которые есть в "зеленой" зоне - дистанция и ношение масок, не более 1 человека на 5 квадратных метров, добавляется запрет работы ресторанов и ночных клубов после 12:00 ночи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вводят новую модель адаптивного карантина: изменения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
10
 Просмотров: 12655
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
6
 5 Просмотров: 12474
Суркис уходит от Коломойского
Суркис уходит от Коломойского Просмотров: 11637
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
13
 Просмотров: 10683
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
6
 Просмотров: 7443
Общество
В Киев отправилась баржа с арбузами
В Киев отправилась баржа с арбузами Просмотров: 117
Умерла известная украинская журналистка и общественная деятельница
Умерла известная украинская журналистка и общественная деятельница Просмотров: 891
Снайпер "ЛНР" сдался бойцам ВСУ
Снайпер "ЛНР" сдался бойцам ВСУ Просмотров: 756
Кравчук призывает Лукашенко к диалогу с оппозицией
Кравчук призывает Лукашенко к диалогу с оппозицией Просмотров: 306
"Президент не может так делать" - Айвазовская об агитации со стороны Зеленского
"Президент не может так делать" - Айвазовская об агитации со стороны Зеленского
 Просмотров: 981
Больше всего комментируют
5
Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России
5
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
5
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
5
Лукашенко огорчила позиция "родной Украины"
3
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
Голосов: 52721
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua