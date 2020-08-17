Вводят новую модель адаптивного карантина: изменения

В Украине меняется подход к карантину. Фото: Армия Информ

Уже с понедельника, 17 августа, в Украине внедряют новую модель адаптивного карантина.

Области и районы продолжают делить на зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Но в зависимости от количества больных и загрузки больниц, сообщает ТСН.

Так, без масок запрещено находиться в общественном транспорте и помещениях. А дальше уже все будет зависеть от зоны, в которую попадет конкретный район или даже город.

"Зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная" - к какой из них попадает конкретный населенный пункт, определять по трем показателям:

заполненность коек в медучреждениях;

среднее количество тестирований;

показатель заболеваемости.

Самые строгие ограничения в "красной" зоне. И сейчас в ней оказались 8 административно-территориальных единиц. Этот город Дубно, Беляевка Одесской области, Самбор Львовской и несколько районов в Ивано-Франковской, Ровенской и Черновицкой областях. Именно эти населенные пункты возвращаются в карантин, который был в апреле. Запрещен общественный транспорт, работа салонов красоты, торгово-развлекательные центры, массовые мероприятия, междугороднее сообщение.

И если ситуация не изменится, то именно в этих населенных пунктах дети не пойдут от 1 сентября в школу и в садики. Но министр здравоохранения Максим Степанов говорит, исправить эту ситуацию еще есть возможность: "Этот уровень устанавливается четко на 14 дней. Мы можем прогнозировать потом. В зависимости от ситуации он может меняться. Если мы говорим о школах, то красный уровень от 17 числа, а первое сентября этот вторник. Так если они поработают, если на территории этого района или города будут соблюдать все правила, я уверен, что ситуация может сразу исправиться ".

В учебных заведениях, которые оказались в "оранжевой" зоне, ограничат количество людей на лекциях - не более 20 студентов. Сейчас в этой зоне оказалась фактически вся Львовская область и сам Львов. Ограничат там и деятельность спортзалов, проведения массовых мероприятий, отложат плановые операции, общественный транспорт будет только половину пассажиров от количества мест.

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Столица оказывается в "желтом" уровне опасности. А это значит, что кроме общих правил, которые есть в "зеленой" зоне - дистанция и ношение масок, не более 1 человека на 5 квадратных метров, добавляется запрет работы ресторанов и ночных клубов после 12:00 ночи.