Вузы назвали зачисленных на бюджет студентов

Поступающие могут узнать о полученных рекомендациях по поступлению в своих э-кабинетах. Фото: pixabay.com

В электронных кабинетах абитуриентов появились рекомендации по зачислению на бюджет в учреждения высшего образования.

Напротив поданных заявлений статус у зачисленных изменился на "Рекомендовано к обучению за средства государственного бюджета", сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram.

"Сегодня на сайте vstup.edbo.gov.ua появились рекомендации для зачисления на бюджет в вузы. Всего их получили 64 976 поступающих на бакалавра, магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления. Распределение мест состоялось по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа", - говорится в сообщении.

Поступающие могут узнать о полученных рекомендациях по поступлению в э-кабинетах.

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Для зачисления в избранные учреждения высшего образования абитуриенты должны подать оригиналы документов до 2 августа. Зачисление на бюджет состоится 9 августа. С 1 июля в Украине началась регистрация электронных кабинетов абитуриентов для поступления в вузы. Э-кабинеты можно было зарегистрировать по сертификатам ВНО или по диплому младшего специалиста, младшего бакалавра, профессионального младшего бакалавра и магистра. 23 июля завершился прием заявлений и документов для поступающих на образовательные степени бакалавра, сквозного магистра и магистра на основе степени бакалавра.