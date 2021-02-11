Второй за сутки. На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный. Фото: Сегодня

Боевики нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел украинских позиций недалеко от Новомихайловки.

В результате один из защитников Украины погиб. Это уже вторая потеря Украины за сутки, сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

Во время атаки пророссийские наемники применили крупнокалиберный пулемет.

На обстрел украинские воины дали адекватный ответ. Сейчас на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ.

Командование ОТУ выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

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