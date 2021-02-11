Второй за сутки. На Донбассе погиб украинский военный

 
Ексклюзивы
1/5
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 270
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 351
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
2 Просмотров: 603
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 450
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Зеленский не выполнил обещание - почему ЕС может снять санкции из сына Януковича
Просмотров: 504
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Просмотров: 315
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 450
Высмеиваю символы романтической любви - художник
Высмеиваю символы романтической любви - художник
1 Просмотров: 594
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 792
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Бляха, буряты, кобеняк - создали игру, которая поможет понимать диалекты
Просмотров: 405
Фото
Все фото
18
9
5
8
10
Советуют не выходить из дома: показали последствия аномального снегопада во Львове
Советуют не выходить из дома: показали последствия аномального снегопада во Львове
Большая африканская пятерка: почему стоит посетить Кению
Большая африканская пятерка: почему стоит посетить Кению
Пончики с адвокатом и хрусты: украинцы показали, как празднуют &quot;жирный четверг&quot; в Польше
Пончики с адвокатом и хрусты: украинцы показали, как празднуют "жирный четверг" в Польше
Смерч наделал беды в 8 областях - какие погодние катаклизмы переживала Украина
Смерч наделал беды в 8 областях - какие погодние катаклизмы переживала Украина
Выстрелы и фейерверки: в Киеве Нацкорпус заблокировал базу титушок ОПЗЖ
Выстрелы и фейерверки: в Киеве Нацкорпус заблокировал базу титушок ОПЗЖ
Видео
Все видео
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Интервью
1/5
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 369
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 450
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Президентский расклад: Разумков еще не показал, на что способен. А Кличко играет не на своем поле
Просмотров: 450
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
"Волк убивает, чтобы выжить. Кремль - ради забавы ": РФ будет усиливать давление
Просмотров: 792
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Когда детям нужно начинать учить иностранный язык - советы специалиста
Просмотров: 1017
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
11 февраля 2021
Просмотров: 225
Мій Тікич
У січні хворів два тижні. Взяв перечитати "Оповідання про тварин" Сетона-Томпсона. Дійшов до місця, де чорно-бурий лис Доміно рятується від погоні ...
четверг, 11 февраля 2021 23:57

Второй за сутки. На Донбассе погиб украинский военный

  Комментировать
Второй за сутки. На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный. Фото: Сегодня

Боевики нарушили режим прекращения огня и совершили обстрел украинских позиций недалеко от Новомихайловки.

В результате один из защитников Украины погиб. Это уже вторая потеря Украины за сутки, сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

Во время атаки пророссийские наемники применили крупнокалиберный пулемет.

На обстрел украинские воины дали адекватный ответ. Сейчас на месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВСУ.

Командование ОТУ выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН выступили с призывом по Донбассу

Ранее ушел из жизни уроженец Полтавы Александр Глушко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Второй за сутки. На Донбассе погиб украинский военный». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 49241
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 41733
Белла Хадид показала загар в бикини
Белла Хадид показала загар в бикини
6
 Просмотров: 18505
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
 Просмотров: 8865
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель Просмотров: 7704
Общество
Снегопад будет усиливаться
Снегопад будет усиливаться Просмотров: 81
Сообщили, кто первым в Украине получит вакцину от Covid-19
Сообщили, кто первым в Украине получит вакцину от Covid-19 Просмотров: 126
Что подарить 14 февраля: обзор цен и товаров ко Дню влюбленных
Что подарить 14 февраля: обзор цен и товаров ко Дню влюбленных
6
 Просмотров: 216
Школы массово закрывают из-за вспышки Covid-19
Школы массово закрывают из-за вспышки Covid-19 1 Просмотров: 1224
Строительство самого крупного ЖК "Укрбуда", переданного "Киевгорстрою", может остановиться — заявление компании
Строительство самого крупного ЖК "Укрбуда", переданного "Киевгорстрою", может остановиться — заявление компании 1 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
4
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
3
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
2
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
2
Поймали вандалов, которые повредили памятник Бандере: фото
Голосов: 55176
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть