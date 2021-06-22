Вторая доза вакцины от коронавируса - в Минздраве озвучили сроки введения

Что делать со второй дозой вакцины. Фото: Reuters

Укол от Covid-19 можно сделать позже или раньше – в зависимости от вакцины.

В Минздраве напомнили, что прививки второй дозой вакцины стоит делать в рекомендованные сроки. А именно:

Comirnaty (Pfizer / BioNTech) – между дозами должно пройти от 21 до 28 дней.

CoronaVac (Sinovac Biotech) – 28 дней между уколами.

Covishield и SKBio (AstraZeneca) – желательно, чтобы от 1 до 2 дозы прошло 12 недель.

Что делать, если не удается сделать второй укол вовремя

Введение второй дозы можно сделать:

Для вакцин от Sinovac Biotech и AstraZeneca – на 7 дней раньше рекомендованного интервала.

Для вакцины от Pfizer-BioNTech – надо делать второй укол именно в период между 21 и 28 днем ​​после первого. Но если сделать второй укол раньше или позже, человека все равно будут считать полностью вакцинированным.

В вышеуказанных перечнях речь идет только о тех вакцинах, которые применяют в Украине.

Cамый поздний срок введения второй дозы вакцины против Covid-19 пока не определен. Это означает, что второй укол, даже если человек его пропустил, надо сделать при первой же возможности.

Но в любом случае Минздрав рекомендует вакцинироваться раньше или позже рекомендованного срока только в при крайней необходимости.

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Темпы вакцинации в Украине резко замедлились. 20 июня прививки получили 4390 украинцев. Тогда как два дня назад этот показатель достигал 67 тыс.