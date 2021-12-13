ВСУ взяли под усиленный контроль объекты критической инфраструктуры

Украинский солдат на передовой / Getty Images

Вооруженные силы Украины усилили охрану объектов критической инфраструктуры из-за угрозы обострения российской агрессии.

Подразделения воздушных сил ВСУ круглосуточно дежурят в системе противовоздушной обороны страны. К дежурству привлечены более 1000 военных и сотни единиц военной техники. Это обеспечивает прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других критической инфраструктуры. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Учитывая военно-политическую обстановку вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях усилили воздушное прикрытие этих объектов", - говорится в сообщении минобороны.

Разведка Украины постоянно обменивается информацией с разведками стран-партнеров и сообщает о ситуации военно-политическому руководству страны. В Минобороны настаивают, что украинская армия с 2014 года стала значительно сильнее и приобрела боевой опыт. А ВСУ готовы к любому сценарию.

США в рамках пакета военной помощи передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет.