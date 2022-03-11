ВСУ освободили от россиян пять городов Черниговской области

Украинские защитники в Черниговской области освободили пять населенных пунктов от российских оккупантов.

Об этом сообщило Оперативное командование "Північ".

"Силы сопротивления своими умелыми действиями, проявляя при этом большую решимость, освободили пять населенных пунктов от кацапской орды", - говорится в сообщении.

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Российские армейцы не могут в полном объеме вести боевые действия. Распространяется паника среди офицерского состава, брошенного высшим военно-политическим руководством. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач, отметили в сообщении.

"Морально-психологическое состояние солдат (РФ. - Gazeta.ua) не способствует выполнению задач. И как следствие имеем над нашими населенными пунктами Черниговской области государственные флаги Украины. И два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа", - добавило ОК "Північ".

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.