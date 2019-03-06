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среда, 06 марта 2019 10:33

ВСУ готовятся отражать российские диверсии - Муженко

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ВСУ готовятся отражать российские диверсии - Муженко
Муженко ожидает провокаций в день выборов, 31 марта. Фото: Reuters

Российские спецслужбы проводят информационные и психологические операции против украинских военных и могут устроить диверсии на территории Украины в период выборов.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко во время встречи с представителями военно-дипломатического корпуса в Киеве.

"Период предвыборной турбулентности, в который вошла Украина, используется Российской Федерацией для проведения комплекса специальных операций по подрыву оборонного потенциала Украины. Мы отслеживаем значительную активизацию противника в информационном пространстве, где путем серии информационных и психологических операций он пытается повлиять на личный состав.

Параллельно с этим мы не исключаем возможность проведения отдельных актов прямого действия в форме диверсий и саботажа вблизи передовой и даже в глубоком тылу. Принимаем необходимые меры по недопущению подобных сценариев", - сказал Муженко.

Провокации ожидают в день выборов президента Украины, 31 марта.

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Хакеры, которые скорее всего, сотрудничают с Россией, наращивают усилия для срыва выборов президента Украины с помощью кибератак на серверы ЦИК и персональные компьютеры работников ЦИК. Кибер-злоумышленники использовали зараженные вирусом поздравительные открытки, приглашения магазинов, предложения обновления программного обеспечения и другие вредные "фишинговые" материалы, предназначенные для кражи паролей и личной информации.

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