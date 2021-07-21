Вступительная кампания-2021: какие вузы и специальности выбирают абитуриенты

В этом году количество выпускников школ на 4,8% больше, чем в 2020 году.
По состоянию на 21 июля популярными вузами среди поступающих на бакалавриат по количеству поданных заявлений является Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Львовский национальный университет им. Ивана Франко и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", сообщает Минобразования.
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Рейтинг популярности университетов по количеству заявлений:
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко - 38 878;
Львовский национальный университет им. Ивана Франко - 36 039;
Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" - 33 038;
Национальный авиационный университет - 27 779;
Национальный университет "Львовская политехника" - 27 696;
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина - 24 927;
Киевский национальный торгово-экономический университет - 24 103;
Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана" - 18 994;
Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова - 15 377;
Киевский университет им. Бориса Гринченко - 14 445.
Рейтинг популярных специальностям:
Филология - 59,2 тыс.
Право - 58,8 тыс.
Менеджмент - 49,9 тыс.
Компьютерные науки - 47,1 тыс.
Среднее образование - 34,9 тыс.
Журналистика - 34,7 тыс.
Инженерия программного обеспечения - 33,6 тыс.
Психология - 31,3 тыс.
Маркетинг - 28,8 тыс.
Экономика - 28,1 тыс.
По состоянию на 9:00 21 июля во время вступительной кампании через сайт vstup.edbo.gov.ua на основе полного общего среднего образования создан 190,7 тыс. Электронных кабинетов и представлены 886,1 тис. электронных заявлений. Это на 3% э-кабинетов и на 18% э-заявлений больше, чем в прошлом году. Увеличение обусловлено тем, что в этом году количество выпускников учреждений полного общего среднего образования на 4,8% больше, чем в 2020-м.
14 июля украинские высшие учебные заведения начали принимать электронные заявления на поступление. Прием заявлений продлится до 23 июля. Абитуриенты могут подать до пяти заявок на бюджет и до 30 на контракт.
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