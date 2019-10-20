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воскресенье, 20 октября 2019 06:30

Вступил в силу закон о дезертирстве в армии

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Вступил в силу закон о дезертирстве в армии
Дезертиров будут наказывать. Фото: Корреспондент

Военные, которые самовольно покинули воинские части и места службы, дезертировали из Вооруженных сил и других формирований, а также добровольно сдались в плен, исключаются из численности ВСУ.

Законопроект №1227, который более четко регламентирует прохождение военной службы и в том числе регулирует вопрос включения дезертиров в численность Вооруженных сил Украины, опубликован в правительственной газете Голосе Украины в субботу, 19 октября.

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Принятый Верховной Радой закон о дезертирстве был поддержан 287 депутатами.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

При этом в случае вынесения судом оправдательного приговора предусмотрено восстановить таким военным все виды обеспечения и соответствующие гарантии соцзащиты.

В Раде назвали число дезертиров при аннексии Крыма. Более 70% военнослужащих ВСУ, которые находились на полуострове, изменили присяге. Больше всего дезертиров было среди сотрудников МВД.

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