Вспышка неизвестной болезни в Индии: назвали причину

Свинец и никель обнаружили в воде и молоке. Фото: Reuters

Причиной загадочной болезни на юге Индии может быть отравление свинцом и никелем.

Следы тяжелых металлов эксперты обнаружили в воде и молоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главного министра штата.

"Полная информация о том, что спровоцировало болезнь, станет известно только после того, как центральные ведомства представят свои отчеты. В первую очередь, было установлено, что причиной возгорания является свинец", - отметил заместитель председателя штата по вопросам здравоохранения Алла Кали Кришна Шриниваса.

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Отмечается, что индийский Институт химической технологии ближайшее время сообщит результаты исследования.

6 декабря жители города ЭЛУР и его окрестностей начали жаловаться на резкое недомогание. У больных наблюдались приступы эпилепсии, потеря памяти, внезапные обмороки, головная боль и боль в спине. Всего пострадали от неизвестной болезни 505 человек, более 370 пациентов выздоровели, еще 120 человек остаются в больницах. При этом 19 больных были направлены в медучреждения больших городов.