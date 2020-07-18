Вспышка коронавируса в ровенских детсадах: сообщили новые подробности

В Ровно, в течение последней недели, среди работников детских садов зафиксировали 58 случаев заболевания Коронавирусная инфекцией.
Об этом сообщила заместитель председателя Ровно Галина Кульчинская в Facebook.
"С понедельника по четверг включительно почти 1000 работников наших детсадов сдавали кровь на ИФА-тесты. Имеем результат: из почти 1000 тестов 49 подтвердили наличие иммуноглобулина-G, свидетельствует о или, перенесенной ранее болезни, или скрытое носительство вируса. В 9 человек тесты показали наличие иммуноглобулина М, что свидетельствует о наличии в организме вируса ", - написала она.
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Заместитель добавила, что эти люди не будут допущены к работе.
"Их координаты сообщении семейным врачам, вскоре они сдадут ПЦР-тесты", - отметила Кульчинская.
Сейчас на Ровенщине 5015 подтвержденных случаев заболевания коронавируса. 3576 человек выздоровели. 87 летальных случаев.
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