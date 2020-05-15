Вспышка коронавируса в Киеве: правоохранители открыли уголовное производство

Правоохранители открыли дело из-за вспышки коронавируса в киевском интернате. Фото: Нацполиция

Правоохранители открыли уголовное производство из-за вспышки коронавируса в киевском доме-интернате для женщин.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице елочных после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевания коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения. Об этом сообщат пресс служба Нацполиции Киева в Facebook.

"Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по факту заболевания коронавирусом у воспитанников и персонала", - говорится в сообщении.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

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На месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану заведения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований.

В Киеве в закрытом доме-интернате обнаружили 81 инфицированного коронавирусом человека. Об этом на экстренном брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.