Вспышка коронавируса в Киеве: правоохранители открыли уголовное производство

 
Ексклюзивы
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 63
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Зеленский считает себя дрессировщиком. Но может оказаться в одной клетке с олигархами
Просмотров: 297
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Подлинность такси проверят с помощью системы автофиксации
Просмотров: 288
Для чего Зеленскому Саакашвили
Для чего Зеленскому Саакашвили
Просмотров: 1989
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1278
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 891
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 153
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1575
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 1026
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2160
Фото
Все фото
4
6
6
26
5
В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий
В Украине отметят День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – перечень мероприятий
6 лет после Революции достоинства: беркутовцы стали героями музея
6 лет после Революции достоинства: беркутовцы стали героями музея
Скульптуры основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы
Скульптуры основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
&quot;Новая почта&quot; отправила врачам очередные партии гуманитарной помощи
"Новая почта" отправила врачам очередные партии гуманитарной помощи
Видео
Все видео
Почти 500 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Почти 500 за сутки: обновленные данные о коронавирусе в Украине
Стерненко получил повестку о вызове на допрос
Стерненко получил повестку о вызове на допрос
Впервые выздоровело больше, чем заболело: обновленные данные по коронавирусу в Украине
Впервые выздоровело больше, чем заболело: обновленные данные по коронавирусу в Украине
В лесах Чернобыля потушили все пожары
В лесах Чернобыля потушили все пожары
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Интервью
1/5
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
"Из команды Петракова могут вырасти более десяти футболистов, которые будут стоить 20-30 миллионов евро"
Просмотров: 63
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 2160
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3303
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 783
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4149
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
15 мая 2020
Просмотров: 207
Дванадцять років карантину
Ясно, що виплавляти доменний чавун, будувати атомні авіаносці чи запускати на орбіту штучні супутники Землі бажано в колективі й на робочому місці. ...
пятница, 15 мая 2020 21:08

Вспышка коронавируса в Киеве: правоохранители открыли уголовное производство

  Комментировать
Вспышка коронавируса в Киеве: правоохранители открыли уголовное производство
Правоохранители открыли дело из-за вспышки коронавируса в киевском интернате. Фото: Нацполиция

Правоохранители открыли уголовное производство из-за вспышки коронавируса в киевском доме-интернате для женщин.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице елочных после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевания коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения. Об этом сообщат пресс служба Нацполиции Киева в Facebook.

"Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по факту заболевания коронавирусом у воспитанников и персонала", - говорится в сообщении.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице вспышка коронавируса: проведут срочный брифинг

На месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану заведения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований.

В Киеве в закрытом доме-интернате обнаружили 81 инфицированного коронавирусом человека. Об этом на экстренном брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вспышка коронавируса в Киеве: правоохранители открыли уголовное производство». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

30 лет назад начала работать Верховная Рада

Начали закрывать церкви

Соблазнительная одежда будущего: в первый день раскупили 5 млн пар нейлоновых чулок

Быстро, но дорого: начала работать авиапочта

Разгадали секрет движения планет

"Портрет доктора Гаше" Ван Гога продали за $82,5 млн

Актриса "Бриллиантовой руки" пообещала в 80 лет обольщать мини-юбкой

На королевской свадьбе погибли 139 человек

Самое читаемое
Какие украинские слова метко заменяют &quot;блин&quot;, &quot;типа&quot; и &quot;вообще&quot;
Какие украинские слова метко заменяют "блин", "типа" и "вообще" Просмотров: 21969
Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево
Модель показала пышную грудь сквозь прозрачное кружево
6
 Просмотров: 10062
Резко увеличилось количество случаев заражения Covid-19 среди военных
Резко увеличилось количество случаев заражения Covid-19 среди военных Просмотров: 5013
Российские войска оставили украинский город
Российские войска оставили украинский город
 Просмотров: 4860
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
Идеальная пол: показали 20 идей дизайна гостиной
21
 Просмотров: 4842
Общество
Одесским аграриям частично возместят будущие убытки от засухи
Одесским аграриям частично возместят будущие убытки от засухи
Ассоциация медиков предупреждает об опасности украинских аппаратов ИВЛ
Ассоциация медиков предупреждает об опасности украинских аппаратов ИВЛ Просмотров: 405
Власть использует карантин для собственной выгоды
Власть использует карантин для собственной выгоды
 Просмотров: 171
На Донбассе есть раненые: последние новости с передовой
На Донбассе есть раненые: последние новости с передовой Просмотров: 45
Оплата украинсцев за коммунальные услуги выросла на 10%
Оплата украинсцев за коммунальные услуги выросла на 10% Просмотров: 225
Больше всего комментируют
7
Зеленский продлил запрет российских соцсетей
5
Рябошапка рассказал, как объяснял Зеленскому, что дела против Порошенко неперспективные
1
Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд
1
В жару работодатель привозит мороженое – украинец о реалиях заработков в Израиле
1
"Смотрите на Украину, как на землю своих детей": Вакарчук отмечает 45-летие
Голосов: 51292
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua