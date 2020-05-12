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вторник, 12 мая 2020 08:41

Вспышка коронавируса произошла на украинском телеканале

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Вспышка коронавируса произошла на украинском телеканале
У нескольких сотрудников Ровенского филиала "Общественного" подтвердили коронавирус. Фото: pixabay.com

У нескольких сотрудников Ровенского филиала "Общественного" подтвердили коронавирус.

Поэтому с 12 мая все работники переходят на дистанционный режим работы. Об этом говорится в обнародованном на сайте телеканала заявлении.

"Основная задача нашей команды сейчас - не расширять круг контактных лиц и сохранить здоровье работников вещателя. Самоизоляция для нас вынужденный ответственный шаг. Несмотря на все введенные в филиале меры, никто не защищен на 100%. Все мы сейчас поддерживаем наших коллег, которые качественно работали и соблюдали все требования. Желаем скорейшего выздоровления!" - сказала менеджеру Ровенского филиала "Общественного" Людмила Хома.

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В помещениях UA Ровно была проведена дезинфекция, все коллеги, которые контактировали с инфицированными, находятся на самоизоляции. Отмечается, что команда "Общественного" Ровенской области продолжит работать дистанционно, чтобы обеспечивать жителей Ровно важной и своевременной информацией.

"Несмотря на чрезвычайную ситуацию и изменение режима работы филиала, аудитория UA Ровно и в дальнейшем будет получать оперативную информацию на платформах вещателя. Команда будет работать дистанционно. Самое важное - будет отражаться бегущая строка в телеэфире. За всеми событиями региона внимательно следит диджитал-команда филиала, всегда держит ровенчан в курсе дел через страницы соцсетей и сайт UA Ровно", - отметил продюсер Ровенского филиала "Общественного" Михаил Чубай.

У четырех работников Днепровского апелляционного суда обнаружили коронавирус. Несмотря это на это, суд продолжает свою работу в штатном режиме, так как "конституционное право человека на судебную защиту не может быть ограничено".

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