Всемирный банк выделит деньги Украине

Деньги должны пойти на расширение социальной помощи малообеспеченным семьям в Украине. Фото: reuters

Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере 150 миллионов долларов для Украины. Деньги должны пойти на расширение и улучшение социальной помощи малообеспеченным семьям в Украине.

В рамках дополнительного финансирования 50 миллионов долларов направят на меры борьбы с распространением COVID-19. Средства помогут увеличить размер и ускорить выплату поддержки малообеспеченным семьям.

Единовременные выплаты будут также предоставляться пожилым людям и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.

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"Тысячи украинских семей уже имеют сложности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышение их адресности", - отметил Алекс Кремер, исполняющий обязанности директора Всемирного банка по делам Украины.

Кроме этого, дополнительное финансирование направят и на предоставление грантов на открытие малого бизнеса.

Количество людей, выздоровели от коронавируса в Украине, растет каждый день. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента Владимира Зеленского