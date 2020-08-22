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суббота, 22 августа 2020 17:44

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Днем Независимости

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Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил украинцев с Днем Независимости
Украина получила религиозную независимость, получив Томос об автокефалии - Вселенский патриарх Варфоломей. Фото: president.gov.ua

Вселенский патриарх Варфоломей поздравляет украинцев по случаю государственного праздника – Дня Независимости. Соответствующее поздравление появилось на портале cerkvarium.

Его Святейшество подчеркивает, что через четверть века после провозглашения политической независимости Украина обрела и религиозную независимость, получив Томос об автокефалии.

"Вселенский патриархат

Поздравление Его Святейшества Вселенского патриарха Варфоломея

к 29-му Дню Независимости Украины 24 августа 2020 года

В этот день мы искренне поздравляем благочестивый украинский народ с 29-й годовщиной провозглашения независимости Украинского государства. История связала Украину и Вселенский патриархат еще в древние времена Киевской Руси. В конце Х века равноапостольный святой князь Владимир действительно искал той веры, которая могла бы объединить его народ и даровать ему мир и справедливость, а также надежду на вечную жизнь. И он нашел, что искал, благодаря своим посланцам, в Константинополе, в Святой Софии, базилике Божественной Мудрости, где они посетили святые службы и не могли понять, на Небе они или на земле. Тогда Святой Владимир и принял решение о христианизации своего народа, приняв святое крещение от иерархов и священнослужителей Святой и Великой Церкви христовой, которые прибыли из Константинополя. Таким образом, Вселенский престол стал Церковью-матерью для украинского народа, а его христианизация привнесла христианские ценности в общество и подняла уровень его цивилизованности благодаря литературе, искусству и образованию.

С тех пор прошло тысячелетие, тысячелетие богатой, но порой и страшной истории, в течение которой Церковь-мать всегда была рядом с боголюбивым украинским народом, назначая ее иерархов, благословляя ее лидеров, освещая ее хозяев и направляя свои молитвы верующим. К концу особо трагического XX века, отмечая тысячелетие христианизации Киевской Руси, на украинский народ снизошло благословение восстановить свою столь вожделенную независимость от советского атеистического государства, от которого они получили столько страданий. И после более чем четверти века политической независимости благочестивым православным верующим Украины Вселенский престол даровал право на собственную автокефальную Церковь.

В День Независимости мы желаем, чтобы боголюбивый украинский народ всегда помнил о вере своих предков, как сказано об этом в Послании к Евреям: "Помните наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину жизни их, подражайте вере их", с тем, чтобы Украинское Государство процветало в мире и справедливости, в любви и единстве, в надежде таким образом на Царство Небесное.

С этим пониманием дарим всем вам – и гражданской, и церковной власти, и христолюбящим вооруженным силам, и медицинским сотрудникам, и педагогам, и всем гражданам доброй воли – наше патриаршее благословение, желая всем "всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светил" (Иакова 1:17) для процветания и спасения нашего любимого украинского народа".

"5 канал"
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