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вторник, 09 июля 2019 16:16

"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС

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&quot;Все зависит от Зеленского&quot;, - рассказали о перспективах Украины в ЕС
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, председатель Европейского совета Дональд Туск и презиеднт Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Украина-ЕС 2019 Фото: Радио Свобода

8 ноября в Мариинском дворце прошел саммит Украина - ЕС. По его результатам подписали ряд соглашений, по которым мы получим от Евросоюза финансовую помощь в размере 60 млн евро, что составляет 1,7 млрд гривен.

Деньги европейских партнеров должны пойти на реформу децентрализации, усиления борьбы с коррупцией, поддержку культуры и регионов Азовского моря, пострадавших из-за российской блокады.

По итогам саммита подписали декларацию, по которой ЕС готов выделить Украине очередной транш программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро после выполнения необходимых условий. В частности речь идет о реализации программы МВФ, программы макрофинансовой помощи ЕС, а также поддержания независимости Национального банка.

Соглашение об ассоциации с ЕС - это не все, что нужно сделать, чтобы стать частью Европейского Союза. Для этого должна быть политическая воля всех действующих стран-членов.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Александр Палий.

Какие главные преграды мешают нам стать частью Евросоюза?

- Если действительно хотим стать членом Евросоюза должны усердно работать на дипломатическом фронте, налаживая контакты прежде всего с крупными странами Западной Европы - Германией, Францией. Они являются наиболее влиятельными субъектами в ЕС. Их поддержка может существенно помочь Украине.

Мы со своей стороны должны развиваться. Становиться более сильным государством в экономическом и военном смысле. Должны делать все, чтобы улучшить инвестиционный климат. Надо заводить в государство европейские деньги. Это - еще одна ниточка, которая свяжет нас с ЕС. Для того, чтобы иностранные компании вкладывали финансовые ресурсы в нашу экономику, должна быть действенная и объективная правовая система. Суд должен вызывать полное доверие у инвесторов. К сожалению, с этим мы пока имеем проблемы. Барышевский суд позволяет себе принимать абсурдные решения о приостановлении деятельности лоукоста (авиакомпания, продающая дешевые билеты. - Gazeta.ua) "SkyUp". Такие колокольчики сдерживают инвесторов. Должны делать все, чтобы этого не было.

Что делает сегодняшняя власть или делала прошла, чтобы приблизить Украину к членству в ЕС?

- Администрация действующего президента Владимира Зеленского пока не делает ничего. Ограничивается просто встречами. Порошенко за свою каденцию сделал много. Украина подписала Соглашение об ассоциации, зоне свободной торговли. Мы кардинально увеличили наш уровень торговли с Евросоюзом. Экспорт в ЕС составляет 42 процента, а в Россию - только 6,2. Мы смогли почти полностью переориентироваться на европейские рынки. Украина стала крупнейшим поставляющим пищевой продукции в Европу. Много новых европейских предприятий открылось в Западной Украине. Наше государство стало частью общего энергетического пространства стран Европы. Ввели рынок электроэнергии. Получили безвизовый режим, в Украину зашли лоукосты. Наша экономика стала способной к самоподдержанию, растет в средних мировых темпах.

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Какие последствия будут после саммита Украина-ЕС 2019? Чем важные соглашения, что там подписали?

- Европейский союз пока присматривается еще к нашей новой власти. Обещает авансы, поддержку дальнейших реформ. В конечном счете все будет зависеть от того, насколько президент Зеленский будет выполнять свои обещания. Если заставит судебную систему играть в пользу олигарха Коломойского, европейцы узнают об этом и наше партнерство пострадает. Если же президент будет придерживаться свободы судопроизводства и законности правоохранительной системы, сотрудничество с ЕС будет на тесном уровне. Россия будет старательно давить и нашего нового президента, испытывать его. Чтобы нас уважали в Европе, надо уметь эффективно отвечать на такие вызовы.

Как скоро Украина может получить второй транш ЕС в размере 500 млн евро?

- Требования Европейского Союза в этом случае довольно просты. Они выгодны нам в первую очередь. Поэтому второй транш - это скорее вопрос времени. Эта финансовая помощь безвозвратна. Мы не должны будем отдавать эти деньги. За последние годы Европейский Союз предоставил очень существенную финансовую поддержку Украине для продолжения начатых демократических реформ.

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Как вообще сейчас можно оценить партнерские отношения между Украиной и ЕС?

- Евросоюз - это сложная организация, где присутствуют много государств. Каждое из них имеет свое национальные видение мира и ситуации в Украине. Нам нужно сделать все, чтобы европейские страны находили выгодный нам консенсус по украинскому вопросу. Все поддерживали политику санкций и давления против России. Помогали Украине в политическом и финансовом смыслах.

Но именно из-за распыленности ЕС с ним иногда труднее договориться. Слишком много может быть точек зрения. Например, проще вести диалог с огромной Америкой, чем с Евросоюзом. С другой стороны, говоря с национальными государствами, обычно поднимаются сугубо практические вопросы. В отношениях с ЕС можем апеллировать к европейской идеологии. До тех ценностей, на основе которых держится цивилизованный европейский мир - свободы, независимости, достоинства, единства.

Саммит Украина - ЕС проходит с 1997 года. Среди приглашенных на нынешнюю встречу - президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европейского совета Дональд Туск. Последний побывал вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским на Донбасе.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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