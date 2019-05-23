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четверг, 23 мая 2019 14:46

"Все в панике. И это хорошо": Алексей Ковжун об идее власти помириться с РФ

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&quot;Все в панике. И это хорошо&quot;: Алексей Ковжун об идее власти помириться с РФ
Алексей Ковжун: Очень важно подать сигнал, что мы являемся предохранителем против негативных для государства движений. Фото: Gazeta.ua

Украинцы расслабились, потеряли страх, начали испытывать некоторую версию брежневской стабильности во времена Порошенко.

Говорит политтехнолог Алексей Ковжун в комментарии Gazeta.ua.

"Думали, есть война, но она локализована. Жизнь не супер, но ничего страшного. Менты все еще нереформированы, но хотя бы не бьют каждого. Сейчас же в государстве происходит полный хаос. Это интересно. Все в панике. И это - хорошо", - считает он.

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По мнению эксперта, сейчас снова почувствовали, что живем в историческое время.

"Все важные процессы происходят на наших глазах и при нашем участии. Эпоха нуждается в этом. Очень важно подать сигнал, что мы являемся предохранителем против негативных для государства движений. Власть должна понимать: если захотят сдать нас Москве, мы их убьем. После этого общественный диалог станет очень быстрым и конструктивным", - добавляет Алексей Ковжун.

Президент Владимир Зеленский назначил главой своей Администрации юриста олигарха Коломойского Андрея Богдана. Он заявил, что допускает проведение референдума по поводу мирных соглашений с Россией.

Автор: Gazeta.ua
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