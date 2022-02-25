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Спецтема: Напад Росії на Україну

"Все мы на месте" - Зеленский обратился к украинцам

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&quot;Все мы на месте&quot; - Зеленский обратился к украинцам
Владимир Зеленский заверил, что никуда не собирается уезжать из Киева. ФОТО: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором заверил украинцев, что он продолжает находиться в Киеве и никуда уезжать не планирует.

Вместе с главой государства в кадр попали глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, премьер-министр Денис Шмигаль, глава Офиса президента Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк.

"Всем добрый вечер! Глава фракции здесь, глава ОП здесь, премьер-министр здесь, Подоляк здесь, президент здесь. Мы все на месте. Защищаем нашу независимость. И так будет дальше. Слава нашим защитникам и защитницам! Слава Украине!", – сказал Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту страны-агрессору РФ Владимиру Путину сесть за стол переговоров. Об этом он заявил в предыдущем обращении к украинцам.

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