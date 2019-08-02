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пятница, 02 августа 2019 12:40

Все из-за Филарета: к ПЦУ за июль перешел один приход

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Все из-за Филарета: к ПЦУ за июль перешел один приход
В июле только один приход пополнил ряды ПЦУ. Фото: sprotyv.info

В течение июля 2019-го к Православной церкви Украины присоединился один приход в пгт Гоща на Ровенщине.

Больше нет сообщений о том, чтобы другие приходы от Русской церкви в Украине перешли к ПЦУ, пишет ТСН.

Общины почти не переходят к ПЦУ, потому что почетный патриарх Филарет хочет восстановить УПЦ Киевского патриархата.

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20 июня он во Владимирском соборе провел так называемый собор, закрепил документально свое желание. Почетный патриарх говорит, что не признает над собой власти ни Москвы, ни Стамбула, где заседает Вселенский патриархат. Филарет не хочет признавать томос, который сам подписывал. Ему не нравится, что ПЦУ не имеет права варить миро, что якобы не позволяет совершать таинство крещения, освящения храмов. Кроме того, у него якобы есть документ, который тайно от него подписали пятый президент Украины Петр Порошенко и Варфоломей.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев.Об этом написал в поздравлении по случаю годовщины Крещения Киевской Руси-Украины.

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