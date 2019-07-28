Зеленский призвал предстоятелей церквей к единству

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предстоятелей церквей к диалогу. Фото - Униан

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев.Об этом написал в поздравлении по случаю годовщины Крещения Киевской Руси-Украины.

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"Это историческое событие стало мощным стимулом к ​​объединению древнего государства, его укрепления и развития. Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев. В единстве - наша сила и наше будущее", - отметил президент.



Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что раскола в ПЦУ нет. Есть особое мнение одного человека - почетного патриарха Филарета.