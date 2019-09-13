Все аплодировали стоя: Балух пришел в Верховную Раду

Бывший пленник Кремля Владимир Балух пришел в Верховную Раду. Фото: ukrinform.ua

Освобожденный с российского заключения украинский активист из Крыма Владимир Балух пришел на заседание Верховной Рады.

"Сейчас на гостевой трибуне Верховной Рады Украины находится один из политзаключенных Кремля, уволенный недавно, за что мы еще раз благодарим всех причастных к освобождению, - Владимир Балух", - сообщила народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

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Также Геращенко призвала председателя ВР Дмитрия Разумкова объявить об этом и пригласить Балуха в сессионный зал.

Во время слов Геращенко все нардепы встали и аплодировали Балуху.

7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Самолет с украинскими пленниками приземлился в столичном аэропорту "Борисполь", где его ждали родные и близкие, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский. Среди украинский, вернувшихся домой - Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные русскими в Керченском проливе и другие.