"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику

Виталий Капранов: Люди редко приходят в книжный магазин, зная, что им надо. Фото: Тарас Подолян

Из-за карантина в Украине остановился оборот денег. Поэтому книгоиздательство очень сильно пошло на убыль.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит писатель и издатель Виталий Капранов.

"Все испугались и решили не тратить. Наряду с нашим издательством есть столовая. Ранее там были очереди. Сейчас - ни одного клиента. Все привыкли носить обед в судочках.

Люди два месяца ели и пили дома. Не ходили в кино. Деньги в государстве перестали работать. Восстановление механизма займет много времени. Не знаю, сможем ли полностью залатать эту потребительскую дыру", - говорит писатель.

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Книга - это часть экономики, отмечает он.

"Имеет материальную и психологическую сущность. Это - развлечение. Здесь важны презентации, коммуникации с читателем. Люди редко приходят в книжный магазин, зная, что им надо. Большинство рассматривает, выбирает. В интернет-магазинах так нельзя. Некоторые из них увеличили свои обороты на время карантина. Но у всех издателей продажи упали. Мы весной должны были ехать в тур с новой книгой. Сейчас это невозможно. Книжный арсенал тоже отменили", - добавляет Виталий Капранов.

Полное интервью с Виталием Капрановым читайте в журнале "Країна" от 16 июля.

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